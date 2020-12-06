Эксперт: система поддержки лучше, чем весной, но изменения вносятся слишком внезапно

По его словам, очень важно, чтобы поддержка оказывалась и тем, кто продолжает работать, однако четкие и предсказуемые алгоритмы до сих пор не разработаны. "В результате решения принимаются внезапно, непредсказуемо и вызывают непонимание как у бизнеса, так и у населения.

Например, в 9 часов вечера принимается ограничение, которое вступает в силу на следующее утро и распространяется на сотни работников", - сказал Лейшкалнс.

По его словам, часто невозможно получить необходимую информацию достаточно быстро после принятия решений. В качестве примера эксперт привел нормативные акты, принятые на заседании Кабинета министров 10 ноября, когда предприниматели не имели доступа к утвержденным вариантам правил в течение целой недели.

"Такая ситуация была бы оправдана в марте, но сейчас было бы хорошо, если бы заранее были известны условия поддержки, которые вступают в силу одновременно с ограничениями, установленными для конкретного сектора", - сказал Лейшкалнс.

Эксперт отметил, что ряд благоприятных для населения нормативных актов принят в социальной сфере. Например, поправка, которая предусматривает возможность для одного из родителей ребенка получать пособие по болезни, если ребенку в возрасте до десяти лет не разрешают посещать школу из-за Covid-19.