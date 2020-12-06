Эксперт: система поддержки лучше, чем весной, но изменения вносятся слишком внезапно

В настоящее время модели поддержки для смягчения последствий Covid-19 в Латвии стали значительно лучше и более целенаправленными, чем весной, но в системе поддержки все еще есть нерешенные вопросы, считает эксперт по социальной безопасности Петерис Лейшкалнс.
По его словам, очень важно, чтобы поддержка оказывалась и тем, кто продолжает работать, однако четкие и предсказуемые алгоритмы до сих пор не разработаны. "В результате решения принимаются внезапно, непредсказуемо и вызывают непонимание как у бизнеса, так и у населения.
По его словам, часто невозможно получить необходимую информацию достаточно быстро после принятия решений. В качестве примера эксперт привел нормативные акты, принятые на заседании Кабинета министров 10 ноября, когда предприниматели не имели доступа к утвержденным вариантам правил в течение целой недели.
Эксперт отметил, что ряд благоприятных для населения нормативных актов принят в социальной сфере. Например, поправка, которая предусматривает возможность для одного из родителей ребенка получать пособие по болезни, если ребенку в возрасте до десяти лет не разрешают посещать школу из-за Covid-19.
Благоприятно для людей также введение минимальной суммы пособия по простою в размере 330 евро. Однако максимальный размер поддержки, который в одних случаях установлен в размере 700 евро, в других - в размере 1000 евро в месяц, часто оказывается недостаточным, если ранее человек зарабатывал больше, сказал эксперт.