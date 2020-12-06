"Главное - делать музыку всем сердцем": 17-летняя рэп-певица из Латвии представила новую песню

"Это рассказ о моих чувствах, и моя первая песня, к которой я отношусь действительно очень серьезно и с большой любовью. Работа получилась сильной и очень правдивой. Песня о любви и отношениях, о самом важном чувстве, о самых первых эмоциях и первых слезах..." - делится Valerie Kuchma.

Работа над песней "Твоя любовь" началась летом 2020 года, а записана она была в ноябре в Риге. Автором текста является сама Валерия.

"Главное - делать музыку всем сердцем, тогда все получится", - уверена певица.

Valerie Kuchma – юная певица из Риги. Принимала участие в шоу "Голос Латвии", "Голос Балтии". В возрасте 13 лет состоялся ее дебют на большой сцене. После она принимала участие во многих вокальных конкурсах: "Во весь голос" (2018), X-Faktors (2019), Riga Symphony (2018, 2019).