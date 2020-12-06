Вс, 6.12.2020
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  • "Главное - делать музыку всем сердцем": 17-летняя рэп-певица из Латвии представила новую песню
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"Главное - делать музыку всем сердцем": 17-летняя рэп-певица из Латвии представила новую песню

ФОТО: Пресс-фото

17-летняя латвийская певица Valerie Kuchma выпустила новую песню. Трек "Твоя любовь" - это личный рассказ о любви и отношениях в юном возрасте.

"Это рассказ о моих чувствах, и моя первая песня, к которой я отношусь действительно очень серьезно и с большой любовью. Работа получилась сильной и очень правдивой. Песня о любви и отношениях, о самом важном чувстве, о самых первых эмоциях и первых слезах..." - делится Valerie Kuchma.

Работа над песней "Твоя любовь" началась летом 2020 года, а записана она была в ноябре в Риге. Автором текста является сама Валерия.

"Главное - делать музыку всем сердцем, тогда все получится", - уверена певица.

Valerie Kuchma – юная певица из Риги. Принимала участие в шоу "Голос Латвии", "Голос Балтии". В возрасте 13 лет состоялся ее дебют на большой сцене. После она принимала участие во многих вокальных конкурсах: "Во весь голос" (2018), X-Faktors (2019), Riga Symphony (2018, 2019).

Видео: Valerie Kuchma - "Твоя любовь"

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