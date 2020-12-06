За сутки в Литве 2219 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 479
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2219 новых случаев заражения Covid-19, 12 человек скончались. В свою очередь, в Эстонии проанализировали 5719 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 479 первичных тестов (8,4%), скончались пять человек.
Литва
За сутки в Литве выздоровели 98 человек.
С начала пандемии Covid-19 было инфицировано 74 649 человек, 43 313 человека все еще болеют, а 30 390 человек выздоровели.
Всего в Литве от Covid-19 умерло 626 человек. 321 человек, заболевший Covid-19, умер от других причин.
В субботу, 5 декабря, в Литве было выявлено наибольшее количество новых случаев заражения за сутки с начала пандемии - 2848.
По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневное кумулятивное число случаев инфицирования на 100 000 населения в Литве на 6 декабря составляет 989,2.
Эстония
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 395,42 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 7,3%.
По состоянию на утро 6 декабря в больнице находятся 254 человека с Covid-19, к аппаратам ИВЛ подключены 13 пациентов.