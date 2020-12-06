За сутки в Литве 2219 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 479

Литва

За сутки в Литве выздоровели 98 человек.

С начала пандемии Covid-19 было инфицировано 74 649 человек, 43 313 человека все еще болеют, а 30 390 человек выздоровели.

Всего в Литве от Covid-19 умерло 626 человек. 321 человек, заболевший Covid-19, умер от других причин.

В субботу, 5 декабря, в Литве было выявлено наибольшее количество новых случаев заражения за сутки с начала пандемии - 2848.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневное кумулятивное число случаев инфицирования на 100 000 населения в Литве на 6 декабря составляет 989,2.

Эстония

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 395,42 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 7,3%.