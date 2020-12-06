Трамп настаивает, что победил на президентских выборах

"Мы побеждаем на этих выборах, - сказал президент США на митинге в Джорджии. - В конце концов мы победим".

Этот митинг - первое подобное мероприятие для Трампа с тех пор, как в США прошли президентские выборы.

"Это все сфальсифицировано. Это поддельный исход", - сказал Трамп о победе своего соперника на выборах Джо Байдена.

Как сообщает "Интерфакс", президент участвует в кампании в Джорджии, где 5 января пройдет голосование за два места в Сенате США. От результатов этого голосования будет зависеть, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Трамп на митинге предположил, что сторонники демократов могут и здесь попытаться сфальсифицировать результаты голосования.

Трамп также дал понять, что не намерен признавать победу Байдена на президентских выборах в США 3 ноября, а также он не собирается отказываться от обвинений в фальсификации выборов.