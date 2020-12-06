Вс, 6.12.2020
Пора Германии и Евросоюзу объявить мораторий на строительство этого трубопровода. Это стало бы отчетливым сигналом того, что Европа больше не потерпит "продолжающегося злонамеренного поведения России. Робин Куинвилл, временный поверенный в делах США в Германии
Робин Куинвилл, временный поверенный в делах США в Германии
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Трамп настаивает, что победил на президентских выборах

Дональд Трамп

На своем первом послевыборном митинге в субботу, 5 декабря, в штате Джорджия глава США Дональд Трамп еще раз повторил, что президентские выборы были сфальсифицированы, заявив своим сторонникам, что в конечном итоге он может победить, сообщает AFP.

 

"Мы побеждаем на этих выборах, - сказал президент США на митинге в Джорджии. - В конце концов мы победим".

Этот митинг - первое подобное мероприятие для Трампа с тех пор, как в США прошли президентские выборы.

"Это все сфальсифицировано. Это поддельный исход", - сказал Трамп о победе своего соперника на выборах Джо Байдена.

Как сообщает "Интерфакс", президент участвует в кампании в Джорджии, где 5 января пройдет голосование за два места в Сенате США. От результатов этого голосования будет зависеть, сохранят ли республиканцы большинство в сенате. Трамп на митинге предположил, что сторонники демократов могут и здесь попытаться сфальсифицировать результаты голосования.

Трамп также дал понять, что не намерен признавать победу Байдена на президентских выборах в США 3 ноября, а также он не собирается отказываться от обвинений в фальсификации выборов.

Байден победил в Джорджии, набрав почти 12 000 голосов и став первым демократом с 1992 года, который победил в этом республиканском бастионе.

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