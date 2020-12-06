Вс, 6.12.2020
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Карлис Раценис, врач Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня
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"Марши воли": у демонстрантов в Беларуси - новая тактика, но задержания продолжаются

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

В воскресенье, 6 декабря, в Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста, получившие название "Марши воли".

Как отмечает Русская служба BBC, из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а во дворах.

Оппозиционный Telegram-канал Nexta Live анонсировал воскресный "Марш воли" так: "Боль и ужас от преступлений режима не ввергли нас в депрессию и выученную беспомощность, как замышлялось. Но укрепили сплоченность и самоорганизацию, отвагу и волю, чувство общности и настойчивость в отстаивании наших прав".

В это воскресенье, в отличие от других протестных дней, перебои наблюдались  в основном в работе сервиса Telegram, с помощью которого протестующие координируют свои действия, интернет в целом работал без перебоев, пишет BBC.

В Минске задержали больше 300 человек, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на минскую милицию, в свою очередь в списке задержанных от правозащитного центра "Весна" есть информация о 190 задержанных, пишет "Дождь".

Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси уже почти четыре месяца, самые масштабные - по воскресеньям. Они начались сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает, что Светлана Тихановская выиграла выборы.

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