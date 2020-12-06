"Марши воли": у демонстрантов в Беларуси - новая тактика, но задержания продолжаются

Как отмечает Русская служба BBC, из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а во дворах.

Оппозиционный Telegram-канал Nexta Live анонсировал воскресный "Марш воли" так: "Боль и ужас от преступлений режима не ввергли нас в депрессию и выученную беспомощность, как замышлялось. Но укрепили сплоченность и самоорганизацию, отвагу и волю, чувство общности и настойчивость в отстаивании наших прав".

В это воскресенье, в отличие от других протестных дней, перебои наблюдались в основном в работе сервиса Telegram, с помощью которого протестующие координируют свои действия, интернет в целом работал без перебоев, пишет BBC.

В знак солидарности люди с флагами вышли в районе улиц Захарова и Пулихова в Минске.



(Смотрите это видео со звуком). pic.twitter.com/3j0rrGT4WW — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020

В Минске задержали больше 300 человек, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на минскую милицию, в свою очередь в списке задержанных от правозащитного центра "Весна" есть информация о 190 задержанных, пишет "Дождь".

Люди с флагами в разных частях Минска. pic.twitter.com/2XLG8vS058 — TUT.BY (@tutby) December 6, 2020