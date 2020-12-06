"Марши воли": у демонстрантов в Беларуси - новая тактика, но задержания продолжаются

В воскресенье, 6 декабря, в Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста, получившие название "Марши воли".
Как отмечает Русская служба BBC, из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а во дворах.
Оппозиционный Telegram-канал Nexta Live анонсировал воскресный "Марш воли" так: "Боль и ужас от преступлений режима не ввергли нас в депрессию и выученную беспомощность, как замышлялось. Но укрепили сплоченность и самоорганизацию, отвагу и волю, чувство общности и настойчивость в отстаивании наших прав".
В это воскресенье, в отличие от других протестных дней, перебои наблюдались в основном в работе сервиса Telegram, с помощью которого протестующие координируют свои действия, интернет в целом работал без перебоев, пишет BBC.
В знак солидарности люди с флагами вышли в районе улиц Захарова и Пулихова в Минске.— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
(Смотрите это видео со звуком). pic.twitter.com/3j0rrGT4WW
В Минске задержали больше 300 человек, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на минскую милицию, в свою очередь в списке задержанных от правозащитного центра "Весна" есть информация о 190 задержанных, пишет "Дождь".
Люди с флагами в разных частях Минска. pic.twitter.com/2XLG8vS058— TUT.BY (@tutby) December 6, 2020
Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси уже почти четыре месяца, самые масштабные - по воскресеньям. Они начались сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает, что Светлана Тихановская выиграла выборы.