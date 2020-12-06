В Минске начались задержания на акции протеста

Как сообщает tut.by, люди собираются в колонны в разных микрорайонах Минска, в некоторых местах прошли задержания. В разных точках города стоят посты полиции.

Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси уже почти четыре месяца, самые масштабные - по воскресеньям. Они начались сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает, что Светлана Тихановская выиграла выборы.