Вс, 6.12.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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В Минске начались задержания на акции протеста

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

В воскресенье, 6 декабря, в Минске и других городах Беларуси начались акции протеста "Марш воли". Сотрудники правоохранительных органов начали точечные задержания участников демонстраций, сообщает РИА "Новости".

Как сообщает tut.by, люди собираются в колонны в разных микрорайонах Минска, в некоторых местах прошли задержания. В разных точках города стоят посты полиции.

Правозащитный центр "Весна" сообщает о 35 задержанных в Минске и регионах.

Массовые акции протеста проходят по всей Беларуси уже почти четыре месяца, самые масштабные - по воскресеньям. Они начались сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает, что Светлана Тихановская выиграла выборы.

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