Полицейский в Москве ранил школьницу из травматического оружия

Как утверждает МВД, полицейский был "в гражданской одежде" и не при исполнении. Проводится служебная проверка, по итогам которой "виновный сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам", сказал глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

Московское следственное управление СК завело дело по факту происшествия.

Как пишет Life со ссылкой на источник, полицейский выстрелил в школьницу из травматического пистолета после того, как якобы приставал к девочке, а она начала отбиваться.