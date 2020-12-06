Вс, 6.12.2020
Пора Германии и Евросоюзу объявить мораторий на строительство этого трубопровода. Это стало бы отчетливым сигналом того, что Европа больше не потерпит "продолжающегося злонамеренного поведения России. Робин Куинвилл, временный поверенный в делах США в Германии
Робин Куинвилл, временный поверенный в делах США в Германии
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Полицейский в Москве ранил школьницу из травматического оружия

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю, сообщает "Медуза".

Как утверждает МВД, полицейский был "в гражданской одежде" и не при исполнении. Проводится служебная проверка, по итогам которой "виновный сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам", сказал глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

Московское следственное управление СК завело дело по факту происшествия.

Как пишет Life со ссылкой на источник, полицейский выстрелил в школьницу из травматического пистолета после того, как якобы приставал к девочке, а она начала отбиваться.

Источник "Комсомольской правды" в силовых структурах рассказал похожую версию: "Девочка рассказывает, что в какой-то момент мужчина якобы (…) полез целоваться. Она стала отбиваться, и тут произошел выстрел. Пуля угодила девочке в коленку".

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