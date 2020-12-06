Полицейский в Москве ранил школьницу из травматического оружия

В Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю, сообщает "Медуза".
Как утверждает МВД, полицейский был "в гражданской одежде" и не при исполнении. Проводится служебная проверка, по итогам которой "виновный сотрудник будет уволен по отрицательным мотивам", сказал глава пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.
Московское следственное управление СК завело дело по факту происшествия.
Как пишет Life со ссылкой на источник, полицейский выстрелил в школьницу из травматического пистолета после того, как якобы приставал к девочке, а она начала отбиваться.
Источник "Комсомольской правды" в силовых структурах рассказал похожую версию: "Девочка рассказывает, что в какой-то момент мужчина якобы (…) полез целоваться. Она стала отбиваться, и тут произошел выстрел. Пуля угодила девочке в коленку".