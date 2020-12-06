526 новых случаев Covid-19 за сутки: в лидерах по-прежнему Рига и Даугавпилс

За прошедшие сутки в Риге зарегистрировано 216 новых случаев заражения, а общее количество заболевших в столице за 14 дней составляет 3253 человека. В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 99 новых случаев, а общее число заболевших за 14 дней достигло 989.

Значительный рост наблюдался также в Озолниекском крае, где был зарегистрирован 41 новый случай заражения, таким образом, 14-дневное кумулятивное число случаев в этом самоуправлении достигло 71. Возможно, здесь рост связан с новыми случаями в центре социального ухода "Земгале", так как представители пансионата ожидали результатов тестирования всех обитателей корпуса, в котором было выявлена вспышка.

В Тукумсе было зарегистрировано 28 новых случаев, 14-дневное кумулятивное количество случаев в городе достигло 46. В Екабпилсе было зарегистрировано 20 новых случаев, общее число заболевших за последние две недели - 140.

В Елгаве и Елгавском крае было зарегистрировано по 12 новых случаев, при этом общее количество случаев за 14 дней в городе и крае достигло 362 и 71 соответственно. В Вентспилсе и Юрмале было зарегистрировано 14 новых случаев, а общее количество случаев за 14 дней в настоящее время составляет 89 и 209.

11 новых случаев было зарегистрировано в Марупе, 10 - в Иецавском крае, девять новых случаев - в Даугавпилсском и Балвском краях и восемь новых случаев - в Саласпилсском и Резекненском краях.

Наибольшее количество случаев за последние две недели зарегистрировано в Риге - 3253, Даугавпилсе - 989, Елгаве - 362, Юрмале - 209, Крустпилсском крае - 194, Кекавском крве - 176, Марупском крве - 155, Резекне - 150, Екабпилсе - 141, Саласпилсском крве - 126, в Даугавпилсском крае - 109.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей на данный момент составляет 426,73 случаев.