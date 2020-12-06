С 21 ноября по 4 декабря в Латвии проходили международные военные учения Winter Shield, в ходе которых были отработаны боевые возможности подразделений и улучшено взаимодействие и совместимость вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона.

В военных учениях Winter Shield приняли участие военные Мотострелковой бригады Сухопутных войск, Земессардзе, Командования специальных операций, Боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, Балтийского батальона и Командования сил специальных операций США в Европе.

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

Во время учений Winter Shield была отработана интеграция воздушных и наземных операций, включая использование вертолетов 101-й бригады ВВС США AH-64 Apache, которые в рамках учений Atlantic Resolve находятся под управлением армии США в Европе (USAREUR).

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

Многонациональная боевая группа в Латвии, возглавляемая Канадой, состоит из более чем 1500 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые на ротационной основе проходят службу в Латвии, участвуя в учениях Национальных вооруженных сил, тем самым улучшая взаимодействие с региональными союзниками для реагирования на вызовы безопасности.

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija

ФОТО: Gatis Indrevics/ Ēriks Kukutis/ Gatis Dieziņš/ Aizsardzības ministrija