Список латвийских журналистов для Кремля и раскол в KPV LV. Все, что вы могли пропустить 6 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии за сутки выявлено 526 новых случаев Covid-19, девять человек умерли (трое скончавшихся входили в возрастную группу 65-75 лет, пять - 75-85 лет, один - старше 90 лет).
- 526 новых случаев Covid-19 за сутки: в лидерах по-прежнему Рига и Даугавпилс.
- За сутки госпитализировано 69 пациентов с Covid-19. В настоящее время в стационаре проходят лечение в общей сложности 604 пациента.
- Оптимистичный сценарий: волна вакцинации начнется в феврале. Купить вакцины у "частников" не получится, все - согласно очереди.
- За сутки в Литве 2219 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 479.
- Кауперс впервые прокомментировал заражение Covid-19: "Да, я тоже несколько недель назад подхватил Covid, которым я заболел в относительно легкой форме".
Другие события дня:
- В Кремле готовили список "полезных журналистов" из Латвии для возможного сотрудничества. В документе отмечается, что это не означает сразу, что они российские агенты.
- "Ошибка, которая стоила каждой семье 2500 евро за год". Раскрыта схема по обходу очереди в муниципальный детсад в Адажи.
- Из-за красной икры на берегах эстонских рек разворачиваются настоящие шпионские страсти.
- Катастрофа в Бразилии: автобус упал с моста, погибли 19 человек. Водитель сбежал.
- "Марши воли": у демонстрантов в Беларуси - новая тактика, но задержания продолжаются. "Весна" сообщила о 190 задержанных 6 декабря.
- Трамп все еще настаивает, что победил на президентских выборах.
- Полицейский в Москве ранил школьницу из травматического оружия.
- На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров.
- В Госполиции появится должность помощника следователя.
- Альтернативное собрание KPV LV проголосовало за отставку правления.
- СГД проведет онлайн-семинар о пособиях за простой.
Немного легких новостей отвлечься:
- Загадка 70-летней фотопленки, которую проявили только сейчас:
- После смерти сына и жены у Джона Траволты осталась единственная дочь Элла. Что о ней известно?
- В составе - бездомные, алкоголики и наркоманы: как живёт самый слабый футбольный клуб Европы: