Вс, 6.12.2020
Ограничения в силе до 11 января, на 39 дней, из которых ограничения на торговлю будут лишь 14 дней - только в выходные и праздничные дни, тогда как по рабочим дням закрытые отделы и магазины снова будут работать. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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  • Список латвийских журналистов для Кремля и раскол в KPV LV. Все, что вы могли пропустить 6 декабря
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Список латвийских журналистов для Кремля и раскол в KPV LV. Все, что вы могли пропустить 6 декабря

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки выявлено 526 новых случаев Covid-19, девять человек умерли (трое скончавшихся входили в возрастную группу 65-75 лет, пять - 75-85 лет, один - старше 90 лет).
  • 526 новых случаев Covid-19 за сутки: в лидерах по-прежнему Рига и Даугавпилс.
  • За сутки госпитализировано 69 пациентов с Covid-19. В настоящее время в стационаре проходят лечение в общей сложности 604 пациента.
  • Оптимистичный сценарий: волна вакцинации начнется в феврале. Купить вакцины у "частников" не получится, все - согласно очереди.
  • За сутки в Литве 2219 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 479.
  • Кауперс впервые прокомментировал заражение Covid-19: "Да, я тоже несколько недель назад подхватил Covid, которым я заболел в относительно легкой форме".

Другие события дня:

  • В Кремле готовили список "полезных журналистов" из Латвии для возможного сотрудничества. В документе отмечается, что это не означает сразу, что они российские агенты.
  • "Ошибка, которая стоила каждой семье 2500 евро за год". Раскрыта схема по обходу очереди в муниципальный детсад в Адажи. 
  • Из-за красной икры на берегах эстонских рек разворачиваются настоящие шпионские страсти.
  • Катастрофа в Бразилии: автобус упал с моста, погибли 19 человек. Водитель сбежал.
  • "Марши воли": у демонстрантов в Беларуси - новая тактика, но задержания продолжаются. "Весна" сообщила о 190 задержанных 6 декабря.
  • Трамп все еще настаивает, что победил на президентских выборах.
  • Полицейский в Москве ранил школьницу из травматического оружия.
  • На рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров.
  • В Госполиции появится должность помощника следователя.
  • Альтернативное собрание KPV LV проголосовало за отставку правления.
  • СГД проведет онлайн-семинар о пособиях за простой.

Немного легких новостей отвлечься:

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