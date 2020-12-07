Восточная больница занята на 70%. Возможности скоро будут исчерпаны

В настоящее время в больнице заняты 70% коек, предназначенных для больных Covid-19. В какой-то момент казалось, что приток пациентов в больницу стабилизировался, но потом количество пациентов снова начало расти день ото дня.

По словам Паэглитиса, количество коек для пациентов с Covid-19 можно увеличить, но человеческие ресурсы ограничены. В больнице не хватает медицинского персонала, медицинские работники сами заражаются Covid-19 или сидят на карантине.

Глава RAKUS предложил каждому жителю Латвии подумать о своих действиях, чтобы остановить рост заболеваемости Covid-19.