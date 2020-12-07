Пн, 7.12.2020
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Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
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Восточная больница занята на 70%. Возможности скоро будут исчерпаны

Имант Паэглитис

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Из-за наплыва пациентов с Covid-19 возможности Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) скоро будут исчерпаны, заявил на Латвийском радио председатель правления больницы Имант Паэглитис.

В настоящее время в больнице заняты 70% коек, предназначенных для больных Covid-19. В какой-то момент казалось, что приток пациентов в больницу стабилизировался, но потом количество пациентов снова начало расти день ото дня.

По словам Паэглитиса, количество коек для пациентов с Covid-19 можно увеличить, но человеческие ресурсы ограничены. В больнице не хватает медицинского персонала, медицинские работники сами заражаются Covid-19 или сидят на карантине.

Глава RAKUS предложил каждому жителю Латвии подумать о своих действиях, чтобы остановить рост заболеваемости Covid-19.

Говоря о вспышке Covid-19 в онкологическом отделении больницы, Паэглитис рассказал, что сейчас это отделение в какой-то мере преобразовано в отделение для лечения Covid-19, и больница выписала тех пациентов, которых могла. Оказание помощи онкологическим больным продолжается, хотя в некоторых случаях, где это было возможно, операции отложили на две недели.

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