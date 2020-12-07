С сегодняшнего дня запрещены пассажирские перевозки в 5 стран ЕС

Средний недельный показатель заболеваемости Covid-19 в странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) снизился до 506,9 случая на 100 тыс. жителей, поэтому с 7 декабря регулярные пассажирские перевозки запрещены в страны, где заболеваемость превышает 1013,8 случая Covid-19 на 100 тыс. человек.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек. Неделю назад заболеваемость не превышала этот порог в Ватикане и Исландии, а на этой неделе - снова только в Ватикане.