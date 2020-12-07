Настолько массовой вакцинации, как от Covid-19, никогда не проводилось ни в Латвии, ни где-либо еще. Латвия может получить первые вакцины в начале следующего года. Это зависит от того, когда вакцины будут официально зарегистрированы и изготовлены.
Вакцины от двух производителей в настоящее время проходят регистрацию в Европейском агентстве лекарств. Хотя ни одна из вакцин от Covid-19 еще не зарегистрирована, некоторые страны, включая Россию и Великобританию, уже реализуют стратегию вакцинации.
Власти Латвии в настоящее время также разрабатывают план вакцинации, в том числе способы безопасной доставки и хранения вакцин. Информация, доступная на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствует, что о поставках вакцин в настоящее время заключены договоры с четырьмя компаниями: AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen), Pfizer / BioNTech и CureVac. Необходимость заключения договоров с несколькими производителями вакцин объясняется тем, что пока невозможно предсказать, все ли вакцины будут зарегистрированы.
Также неясно, какая вакцина будет наиболее эффективной, безопасной и быстрой. Как сообщила Дита Окмане, начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства лекарств, чтобы узнать точное количество медицинских работников и учреждений, которые будут вакцинированы, на этой неделе планируется начать опрос врачей.