Настолько массовой вакцинации, как от Covid-19, никогда не проводилось ни в Латвии, ни где-либо еще

Вакцины от двух производителей в настоящее время проходят регистрацию в Европейском агентстве лекарств. Хотя ни одна из вакцин от Covid-19 еще не зарегистрирована, некоторые страны, включая Россию и Великобританию, уже реализуют стратегию вакцинации.

Власти Латвии в настоящее время также разрабатывают план вакцинации, в том числе способы безопасной доставки и хранения вакцин. Информация, доступная на сайте Министерства здравоохранения, свидетельствует, что о поставках вакцин в настоящее время заключены договоры с четырьмя компаниями: AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen), Pfizer / BioNTech и CureVac. Необходимость заключения договоров с несколькими производителями вакцин объясняется тем, что пока невозможно предсказать, все ли вакцины будут зарегистрированы.