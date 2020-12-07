Пн, 7.12.2020
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В Индии более 200 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни

ФОТО: Reuters/ScanPix

В юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш 227 человек были госпитализированы с неизвестным заболеванием. Один человек умер с симптомами той же болезни, сообщает Би-би-си.

По информации издания, у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.

Люди стали обращаться к медикам в субботу, 5 декабря. Тогда симптомы неизвестной болезни проявились у 45 человек, проживающих в разных районах города, ​пишет The Times of India.

Эксперты рассматривают несколько версий возникновения заболевания, в том числе отравление в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов. 

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