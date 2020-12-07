В Индии более 200 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни

В юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш 227 человек были госпитализированы с неизвестным заболеванием. Один человек умер с симптомами той же болезни, сообщает Би-би-си.
По информации издания, у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.
Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.
Люди стали обращаться к медикам в субботу, 5 декабря. Тогда симптомы неизвестной болезни проявились у 45 человек, проживающих в разных районах города, пишет The Times of India.
Эксперты рассматривают несколько версий возникновения заболевания, в том числе отравление в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.