Пн, 7.12.2020
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Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
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В Латвии за сутки выявлено 207 новых случаев Covid-19, 10 человек умерли

ФОТО: AFP/SCANPIX

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 207 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 207 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Четверо скончавшихся входили в возрастную группу 55-65 лет, трое  - в группу 70-80 лет, еще трое - в группу 80-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 3296 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 21 520 человек, выздоровевшими признаны 1866 человек.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней в Латвии Covid-19 заболели 8284 человека.

За последние 24 часа было проведено 3296 тестов на Covid-19; Зарегистрировано 207 новых случаев заражения, умерли 10 человек (четверо в возрастной категории 55-65 лет, трое - 70-80 лет, трое - 80-90 лет).

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