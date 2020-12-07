Пн, 7.12.2020
Если мы потом увидим, что вакцины еще остались, мы расширим круг, кому они будут доступны. Но, конечно, не будет такого, чтобы частные клиники начали создавать собственные очереди за плату. Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
1 мин для прочтения

В Китае жителям раздадут 2,5 млн евро, чтобы протестировать национальную криптовалюту

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

11 декабря власти китайского города Сучжоу разыграют среди жителей 20 миллионов цифровых юаней (более 2,5  миллионов евро). Деньги можно будет потратить в интернет-магазине JD.com, пишет "Дождь" со ссылкой на Bloomberg.

Таким образом правительство планирует протестировать национальную криптовалюту. Уточняется, что всего раздадут 100 тысяч ваучеров.

По данным Bloomberg,Магазин станет первой в стране виртуальной торговой площадкой, где можно будет потратить цифровой юань.

Подобное тестирование криптовалюты уже проводили в городе Шэньчжэнь. Тогда деньги так же распределяли с помощью лотереи. Каждый из победителей получил по 200 юаней (чуть больше 20 евро).

Последние новости

НАВЕРХ
Back