В Китае жителям раздадут 2,5 млн евро, чтобы протестировать национальную криптовалюту

11 декабря власти китайского города Сучжоу разыграют среди жителей 20 миллионов цифровых юаней (более 2,5 миллионов евро). Деньги можно будет потратить в интернет-магазине JD.com, пишет "Дождь" со ссылкой на Bloomberg.
Таким образом правительство планирует протестировать национальную криптовалюту. Уточняется, что всего раздадут 100 тысяч ваучеров.
По данным Bloomberg,Магазин станет первой в стране виртуальной торговой площадкой, где можно будет потратить цифровой юань.
Подобное тестирование криптовалюты уже проводили в городе Шэньчжэнь. Тогда деньги так же распределяли с помощью лотереи. Каждый из победителей получил по 200 юаней (чуть больше 20 евро).