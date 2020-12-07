В Китае жителям раздадут 2,5 млн евро, чтобы протестировать национальную криптовалюту

По данным Bloomberg,Магазин станет первой в стране виртуальной торговой площадкой, где можно будет потратить цифровой юань.

Подобное тестирование криптовалюты уже проводили в городе Шэньчжэнь. Тогда деньги так же распределяли с помощью лотереи. Каждый из победителей получил по 200 юаней (чуть больше 20 евро).