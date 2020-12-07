Фото ⟩ Мелания Трамп вышла в свет в пальто из красной кожи за 5100 евро. Оценили, как всегда, не все

50-летняя Мелания также надела черную блузку и юбку длины миди того же цвета. Ее образ был дополнен туфлями-лодочками анималистичной расцветки на высоком каблуке от Manolo Blahnik.

Как пишет lenta.ru, читатели Daily Mail обругали наряд первой леди в комментариях из-за его сходства со шкурой животного. "Этот плащ отвратителен. Похоже, по нему капает кровь", "Самая ленивая первая леди всех времен. Одеваться в одежду за десятки тысяч долларов - все, чего она достигла", "Безответственно проводить эти большие митинги без масок", "На ней одновременно шкура коровы и шкура зебры. Фу", - приводит издание слова пользователей.