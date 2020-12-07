Пн, 7.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Фото ⟩ Мелания Трамп вышла в свет в пальто из красной кожи за 5100 евро. Оценили, как всегда, не все

President Donald Trump and first lady Melania Trump wave to the crowd as they walk off stage after a campaign rally for Senate Republican candidates, Sen. Kelly Loeffler, R-Ga., and Sen. David Perdue, R-Ga., at Valdosta Regional Airport, Saturday, Dec. 5, 2020, in Valdosta, Ga. (AP Photo/Evan Vucci)

ФОТО: Evan Vucci / AP

Первая леди США и ее муж вышли в свет на митинге в Джорджии. Мелания Трамп надела красный кожаный плащ от Alexander McQueen. Его цена - 5100 евро. 

50-летняя Мелания также надела черную блузку и юбку длины миди того же цвета. Ее образ был дополнен туфлями-лодочками анималистичной расцветки на высоком каблуке от Manolo Blahnik.

ФОТО: Evan Vucci/AP

Как пишет lenta.ru, читатели Daily Mail обругали наряд первой леди в комментариях из-за его сходства со шкурой животного. "Этот плащ отвратителен. Похоже, по нему капает кровь", "Самая ленивая первая леди всех времен. Одеваться в одежду за десятки тысяч долларов - все, чего она достигла", "Безответственно проводить эти большие митинги без масок", "На ней одновременно шкура коровы и шкура зебры. Фу", - приводит издание слова пользователей.

ФОТО: Evan Vucci/AP

ФОТО: Evan Vucci/AP

Галерея: Мелания Трамп в пальто за 5100 евро

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