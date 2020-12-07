За сутки в Литве выявлено 1386 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 248

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1386 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 11 человек, сообщил в понедельник, 7 декабря, Департамент статистики. В Эстонии было проведено 2917 тестов на Covid-19, из которых положительными оказались 248.
Литва
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 76 036 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 44 625 человек, 30 449 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 637 человек, по иным причинам умерли 326 зараженных.
За минувшие сутки было взято 4582 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1, 334 млн.
Эстония
Количество положительных тестов составило около 8,5%. За последние две недели показатель заражения на 100 000 жителей составил 396,62.
За сутки умерли три человека. Всего с начала эпидемии в Эстонии скончались 134 человека с коронавирусом. В стационарном лечении нуждается 261 пациент, 13 из них подключены к аппарату ИВЛ.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов прибавилось в Харьюмаа, где коронавирус выявлен у 124 человек. На Таллинн приходится 99 случаев. В Ида-Вирумаа добавился 51, в Тартумаа - 30, в Ляэне-Вирумаа - 13, в Пярну, Рапла и Вырумаа - по пять, в Ярвамаа и Пыльвамаа - по три, на Сааремаа - два, в Йыгева, Ляэне и Валгамаа - по одному новому случаю. В четырех случаях место жительства в Регистре народонаселения не указано.