За сутки в Литве выявлено 1386 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 248

Литва

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 76 036 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 44 625 человек, 30 449 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 637 человек, по иным причинам умерли 326 зараженных.

За минувшие сутки было взято 4582 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1, 334 млн.

Эстония

Количество положительных тестов составило около 8,5%. За последние две недели показатель заражения на 100 000 жителей составил 396,62.

За сутки умерли три человека. Всего с начала эпидемии в Эстонии скончались 134 человека с коронавирусом. В стационарном лечении нуждается 261 пациент, 13 из них подключены к аппарату ИВЛ.