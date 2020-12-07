Пока кризис из-за Covid-19 не оказал существенного влияния на уровень безработицы, но все еще впереди

"Безработица, скорее всего, вырастет. Доступность работников на рынке уже увеличилась, что, в свою очередь, приведет к корректировке зарплат. Также изменения обязательно будут в форме сотрудничества между работодателями и работниками - все больше и больше мы будем видеть занятость на определенный срок, на проектах. Будет больше гибких вариантов трудоустройства", - сказала она.

В отличие от предыдущих кризисов, пандемия затронула все отрасли, все компании одновременно.

В прошлом всегда было так, что одни отрасли первыми страдали от кризиса, а другие - с трехмесячной или даже шестимесячной задержкой и были лучше подготовлены. В результате сейчас невозможно посмотреть, как реагируют и действуют другие, и изменения во всех отраслях происходят сравнительно быстро.

"Также можно увидеть, что многие компании изменили свою политику вознаграждения. Я думаю, что около 65% заморозили набор новых сотрудников. Проекты развития также приостановлены", - заявила представитель Amrop.

Она добавила, что в условиях, когда экономика и рынок не растут, работодатели пересматривают производительность сотрудников, и тех, кто показывает плохие результаты, увольняют.

"Пока что большинство работодателей уменьшили нагрузку, пытаясь сохранить работников. На мой взгляд, эти процессы продолжатся, и значительной части работодателей придется принимать непопулярные решения", - сказала Арсте-Авотиня.