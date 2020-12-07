Пн, 7.12.2020
В опубликованных "Досье" документах есть список нескольких журналистов из Латвии. Это не означает сразу, что они российские агенты. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1 мин для прочтения

В России 30 человек госпитализировали после занятий в бассейне, шестеро детей в реанимации

Бассейн и спасательный круг. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Врачи в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка, из-за острого отравления хлором в бассейне спортивного комплекса "Динамо", сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное МЧС.

После занятий в бассейне 30 человек почувствовали себя плохо. Глава астраханского минздрава Алексей Спирин назвал предварительным диагнозом острое отравление парами хлора.

В больницы попали дети в возрасте от 5 до 12 лет. Шестеро детей находятся в реанимации на кислородной поддержке. 

При очистке воды в бассейне сотрудники спорткомплекса превысили концентрацию хлора почти в 250 раз, заявил глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин в беседе с губернатором. Он предположил, что сотрудники не в той последовательности использовали химикаты при очистке бассейн. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Последние новости

НАВЕРХ
Back