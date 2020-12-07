В России 30 человек госпитализировали после занятий в бассейне, шестеро детей в реанимации

Врачи в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка, из-за острого отравления хлором в бассейне спортивного комплекса "Динамо", сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное МЧС.
После занятий в бассейне 30 человек почувствовали себя плохо. Глава астраханского минздрава Алексей Спирин назвал предварительным диагнозом острое отравление парами хлора.
При очистке воды в бассейне сотрудники спорткомплекса превысили концентрацию хлора почти в 250 раз, заявил глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин в беседе с губернатором. Он предположил, что сотрудники не в той последовательности использовали химикаты при очистке бассейн.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.