В России 30 человек госпитализировали после занятий в бассейне, шестеро детей в реанимации

После занятий в бассейне 30 человек почувствовали себя плохо. Глава астраханского минздрава Алексей Спирин назвал предварительным диагнозом острое отравление парами хлора.

В больницы попали дети в возрасте от 5 до 12 лет. Шестеро детей находятся в реанимации на кислородной поддержке.

При очистке воды в бассейне сотрудники спорткомплекса превысили концентрацию хлора почти в 250 раз, заявил глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин в беседе с губернатором. Он предположил, что сотрудники не в той последовательности использовали химикаты при очистке бассейн.