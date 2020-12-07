ВИДЕО ⟩ Нападающего "Штутгарта" наказали за издевательский гол

Матч 10-го тура немецкой Бундеслиги между "Штутгартом" и бременским "Вердером" (2:1) запомнился необычным голом в исполнении форварда Силлу Вамангитуку.
Нападающий "Штутгарта" воспользовался ошибкой вратаря соперников и оказался один на один с пустыми воротами. Вамангитуку не стал сразу бить по воротам, дождался пока голкипер подбежит к нему и только после этого отправил мяч в сетку.
The disrespect 😭😭😭😭😭Don't think I've ever seen anyone get booked for scoring. Step forward Silas Wamangituka😭pic.twitter.com/sa2uCIuW28— Aniket (@SweeperKeeperMN) December 6, 2020
Футболистам "Вердера" не понравилось подобное поведение и они тут же принялись выяснять отношения. Потасовки не случилось, но главный арбитр матча наказал конголезца жёлтой карточкой за провокацию.
В нынешнем сезоне Бундеслиги 21-летний Силас Вамангитука с 6 голами в 11 матчах является лучшим бомбардиром "Штутгарта". На данный момент "Штутгарт" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.