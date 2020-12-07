Пн, 7.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Видео ⟩ Прошла пресс-конференция о государственной поддержке предпринимателей

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 7 декабря, в 13:00 началась пресс-конференция, посвященная господдержке предпринимателей в условиях кризиса из-за Covid-19.

Пресс-конференция проходит в дистанционном формате.

В пресс-конференции принимают участие:

  • директор департамента конкурентоспособности бизнеса Министерства экономики Кристап Сомс,
  • директор департамента прогнозирования и финансового планирования Госказны Евгения Яловецка,
  • директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс,
  • председатель правления Altum Рейнис Берзиньш,
  • директор департамента содействия уплате налогов Службы государственных доходов Санта Гаранча.

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