Видео ⟩ Прошла пресс-конференция о государственной поддержке предпринимателей

В понедельник, 7 декабря, в 13:00 началась пресс-конференция, посвященная господдержке предпринимателей в условиях кризиса из-за Covid-19.
Пресс-конференция проходит в дистанционном формате.
В пресс-конференции принимают участие:
- директор департамента конкурентоспособности бизнеса Министерства экономики Кристап Сомс,
- директор департамента прогнозирования и финансового планирования Госказны Евгения Яловецка,
- директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс,
- председатель правления Altum Рейнис Берзиньш,
- директор департамента содействия уплате налогов Службы государственных доходов Санта Гаранча.