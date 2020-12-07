"Динамо" на выезде неожиданно обыграло вторую команду Запада

Матч завершился победой "Динамо" со счётом 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 3:2). Эта победа стала для динамовцев первой начиная с 23 ноября, когда на выезде был обыгран пекинский "Куньлунь".

Счёт в матче на 10-й минуте открыл Иван Морозов, а еще 30 секунд спустя Мальте Стрёмвалль удвоил преимущество питерской команды.

До перерыва рижанам неудалось размочить счёт, но уже на 5-й минуте второго периода Мэтью Майоне сократил отставание в счёте. Радость "Динамо" продлилась чуть больше минуты - Стрёмвалль вновь увеличил отрыв до двух шайб, оформив дубль. Тем не менее, "Динамо" в середине второго периода сумело забросить ещё одну шайбу - точный бросок на счету канадца Джей Си Лайпона.

На 12-й минуте заключительного отрезка игры динамовцы наконец сумели сравнять счёт, благодаря голу Микса Индрашиса. В оставшееся время команды не сумели поразить ворота друг друга, поэтому игра перешла в овертайм.

В дополнительное время Стрёмвалль мог сделать хет-трик и принести победу хозяевам, но в этот вечер удача была на стороне "Динамо" - победный бросок в послематчевой серии буллитов произвёл Лаурис Дарзиньш.

В данный момент "Динамо" с 15 очками в 32 матчах занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе СКА 47 очков в 35 матчах и второе место на "Западе".