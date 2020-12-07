Роберт Букартс вернулся в рижское "Динамо"

30-летний хоккеист начал сезон в череповецкой "Северстали", но на прошлой неделе команда решила прекратить сотрудничество с игроком.

В составе "Северстали" Букартс вышел на лёд 13 раз, забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Ранее Роберт Букартс почти пять сезонов провёл в Чехии. В минувшем сезоне хоккеист выступал за команду "Витковице Ридера" из Остравы. За 47 матчей он набрал 42 (16+26) очка, став лучшим бомбардиром своей команды.

До этого Букартс уже выступал за "Динамо", представляя команду с 2009 по 2015 год. Правда, часто играл за дубль или фарм-клубы. За "Динамо" игрок провёл 225 матчей и набрал 55 очков (27+28).