Пн, 7.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Роберт Букартс вернулся в рижское "Динамо"

Роберт Букартс

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийский нападающий Роберт Букартс продолжит карьеру в составе рижского "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

30-летний хоккеист начал сезон в череповецкой "Северстали", но на прошлой неделе команда решила прекратить сотрудничество с игроком.

В составе "Северстали" Букартс вышел на лёд 13 раз, забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Ранее Роберт Букартс почти пять сезонов провёл в Чехии. В минувшем сезоне хоккеист выступал за команду "Витковице Ридера" из Остравы. За 47 матчей он набрал 42 (16+26) очка, став лучшим бомбардиром своей команды.

До этого Букартс уже выступал за "Динамо", представляя команду с 2009 по 2015 год. Правда, часто играл за дубль или фарм-клубы. За "Динамо" игрок провёл 225 матчей и набрал 55 очков (27+28).

Кстати, уже 9 декабря рижское "Динамо" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" и у Букартса будет возможность выйти на лёд против своей бывшей команды.

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