Полиция "разогнала" две квартирные вечеринки: составлены акты о нарушении правил Covid-19

В период с 4 по 6 декабря должностные лица Курземского регионального управления Госполиции начали 43 административных процесса о нарушении установленных на время чрезвычайного положения ограничений. 38 из них начаты в связи с тем, что жители Латвии и Литвы при въезде в Латвию в Руцавском, Приекульском и Салдусском краях не заполнили электронные анкеты covidpass.lv.

Также полицейские получили информацию о том, что в Кулдиге проходит частная молодежная вечеринка. Полицейские отреагировали на вызов и констатировали собрание 12 молодых людей. 17

В свою очередь должностные лица Лиепайского участка начали четыре административных процесса в связи с тем, что в одной из квартир Лиепаи собралась компания людей из многих домохозяйств.

Как и прежде, в минувшие выходные работники полиции продолжили проводить проверки как в магазинах, так и на границе, чтобы убедиться в соблюдении введенных ограничений.

С момента объявления чрезвычайного положения до 6 декабря должностные лица Курземского регионального управления возбудили 80 административных процессов о несоблюдении требований об использовании масок и заполнении электронных анкет covidpass.lv при въезде в Латвию, а также ограничений на собрания. Сотрудники правоохранительных органов также реагируют на информацию, полученную от жителей, и проверяют ее.