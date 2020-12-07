Сборная Латвии по футболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2022

Все команды в группе сыграют друг с другом дважды (дома и на выезде) в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут на ЧМ-2022 напрямую, а ещё 10 команд, занявших второе место, сыграют в плей-офф.

Финальная часть чемпионата мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдёт осенью и зимой.