Пн, 7.12.2020
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Сборная Латвии по футболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2022

Сборная Латвии по футболу

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

В понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, в ходе которой сборная Латвии узнала своих соперников.

Результаты жеребьёвки отборочного цикла ЧМ-2022:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

ФОТО: FIFA/Twitter

Все команды в группе сыграют друг с другом дважды (дома и на выезде) в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут на ЧМ-2022 напрямую, а ещё 10 команд, занявших второе место, сыграют в плей-офф.

Финальная часть чемпионата мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдёт осенью и зимой.

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