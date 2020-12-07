Сборная Латвии по футболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2022

В понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, в ходе которой сборная Латвии узнала своих соперников.
Результаты жеребьёвки отборочного цикла ЧМ-2022:
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
Все команды в группе сыграют друг с другом дважды (дома и на выезде) в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут на ЧМ-2022 напрямую, а ещё 10 команд, занявших второе место, сыграют в плей-офф.
Финальная часть чемпионата мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдёт осенью и зимой.