Прибывающие из Латвии должны в Эстонии соблюдать самоизоляцию либо сдавать тест

С 7 декабря ограничение передвижения не распространяется на прибывающих в Эстонию из Европейского союза и экономической зоны, Шенгенской зоны и общего списка стран ЕС с уровнем инфицирования менее 50 человек на 100 000 жителей.

С учетом уровня заражения коронавирусом с понедельника применяются ограничения свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Исландия, Италия, Греция, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия, Венгрия и Великобритания. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Ограничения пересматривают раз в неделю по пятницам, новые ограничения вступают в силу в понедельник следующей недели.

В соответствии с постановлением правительства ограничение свободы передвижения не распространяется на лиц без симптомов заболевания, которые в течение последних 14 дней находились на территории Литвы, Латвии или Финляндии и прибыли из Литвы, Латвии или Финляндии, если в течение 48 часов до прибытия в Эстонию лицо сделало тест на коронавирус, давший отрицательный результат. При поездках в эти страны из Эстонии и возвращении в Эстонию тест на коронавирус можно также сдавать в Эстонии и в случае отрицательного результата возвращаться к нормальному режиму жизни. До получения результата теста следует соблюдать самоизоляцию.