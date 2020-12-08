Вт, 8.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Видео ⟩ Кажется, Моргенштерн пришел на "Давай поженимся"

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала в своих сториз в Instagram видео, на котором, похоже, виден рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) на съемках шоу.

На записи видно, как рэпер танцует на сцене, а рядом возможная невеста танцует и поет песню "Снежинка". За кадром можно слышать, как соведущая шоу Роза Сябитова подпевает девушке. 

Видео: Моргенштерн на "Давай поженимся"

Гузеева никак не прокомментировала появление Моргенштерна на съемках. До конца неизвестно, в качестве кого именно артист может появиться в программе. В то же время ведущая отметила, что сейчас идут съемки новогодних шоу.

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