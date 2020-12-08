Видео ⟩ Кажется, Моргенштерн пришел на "Давай поженимся"

Ведущая программы "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала в своих сториз в Instagram видео, на котором, похоже, виден рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) на съемках шоу.
На записи видно, как рэпер танцует на сцене, а рядом возможная невеста танцует и поет песню "Снежинка". За кадром можно слышать, как соведущая шоу Роза Сябитова подпевает девушке.
Видео: Моргенштерн на "Давай поженимся"
Гузеева никак не прокомментировала появление Моргенштерна на съемках. До конца неизвестно, в качестве кого именно артист может появиться в программе. В то же время ведущая отметила, что сейчас идут съемки новогодних шоу.