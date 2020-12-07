Бывший зять Путина, на которого миллионы "упали с неба"

О быстром увеличении богатства Шамалова и его жены, а также о контактах с высшими слоями вертикали российской власти IStories удалось узнать, исследовав тысячи электронных писем Шамалова, отосланных в период с 2003 по 2020 год.

Письма IStories передал анонимный источник.

Дела семьи Путина - одна из наиболее защищаемых тайн России. Ранее российские СМИ сообщали, что одна из дочерей Путина - Екатерина Тихонова - была замужем за Шамаловым.

Из отосланных им писем следует, что Шамалов и дочь Путина сыграли свадьбу в 2013 году на горнолыжном курорте "Игора".

С будущей женой Шамалов был знаком еще с детства.

В письмах, попавших в распоряжение IStories, можно прочитать об организации свадьбы, приглашениях ряду представителей российской элиты, а также можно увидеть несколько фото со свадьбы.

Письма содержат и информацию об оборудовании роскошного дома Шамалова и Тихоновой на Рублевке. Эту недвижимость IStories оценил в 15-17 миллионов евро.

Кроме того, в письмах можно прочитать и о доме семьи во Франции, который Шамалов в 2012 году за 4,5 миллиона евро перекупил у друга Путина - олигарха Геннадия Тимченко.

Согласно доступной в письмах информации, в 2013 году - вскоре после свадьбы - Шамалов стал акционером нефтехимического предприятия "Сибур".

Он приобрел 3,8% акций предприятия за 100 долларов, хотя стоимость этих акций составляет примерно 380 миллионов долларов.

Спустя год Шамалов приобрел еще 17% акций компании. Эти акции он купил у Геннадия Тимченко, используя заем "Газпромбанка".

Как отмечает IStories, вскоре после свадьбы с дочерью Путина Шамалов, будучи немного старше 30 лет, стал самым молодым в истории России долларовым миллиардером.

IStories указывает, что последнее отосланное Шамаловым Тихоновой письмо датируется 15 июня 2017 года.

Вскоре после этого Шамалов продал приобретенные у Тимчено акции "Сибура". Как считает IStories, он получил эти акции в качестве подтверждения доверия Путина.