Ципуле: Covid-19 больны 50-60 работников NMPD, столько же - контактные лица

Она добавила, что число заболевших постоянно меняется, в самой высокой точке заболеваемости Covid-19 болели 74 работника NMPD. Однако, по словам Ципуле, в предыдущие годы в осенний период было схожее число заболевших другими вирусами работников NMPD.

Также Ципуле сообщила, что из 700-900 вызовов в день примерно 10% являются вызовами к пациентам с Covid-19 или пациентам с подозрением на заражение.

На вопрос о том, не может ли значительное количество пациентов с Covid-19 в стационарах повлиять на качество лечения, Ципуле ответила, что в настоящее время уход за больными, безусловно, не хуже, чем обычно, но следует иметь в виду, что некоторые услуги больницами больше не предоставляются.

"Эти пациенты получают услуги, но их путь в больницу может быть дольше, и они не попадают в отделение, где лечились ранее", - сказала Ципуле о пациентах с хроническими заболеваниями, добавив, что сейчас такие пациенты гораздо чаще попадают к незнакомому врачу, а не к тому, кто лечил их раньше.

В настоящее время проводится оценка состояния пациентов. Пациенты, которые находятся в подходящем состоянии для продолжения амбулаторного лечения, больше не доставляются в больницы. "Мы сортируем [пациентов], но в соответствии с алгоритмом госпитализации", - добавила Ципуле.

Главным образом в таких случаях оценивается общее состояние пациента, а также ряд других критериев - день начала болезни пациента, сопутствующие заболевания, возраст, индекс тяжести пневмонии, а также кислородные показатели.

По словам Ципуле, раньше, например, госпитализировались больные Covid-19 с повышенным давлением, а сейчас им рекомендуется обратиться к семейному врачу и провести терапию дома.

"У нас были контакты с пациентами, которые вовремя не связались с семейным врачом, но в последнее время их стало меньше", - сказала директор NMPD, пояснив, что теперь после проведения теста на Covid-19 пациент попадает в поле зрения семейного врача.

Тем не менее, есть и случаи, когда пациенты с Covid-19 умирают дома.