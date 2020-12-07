Пн, 7.12.2020
В опубликованных "Досье" документах есть список нескольких журналистов из Латвии. Это не означает сразу, что они российские агенты. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1 мин для прочтения

На должность министра охраны среды выдвинут депутат Плешс

Артур Том Плешс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На должность министра охраны окружающей среды и регионального развития официально выдвинута кандидатура депутата Сейма Артура Тома Плешса ("Для развития/За!"), сообщили агентству LETA в партийном объединении. 

Сегодня кандидатура Плешса на пост министра была выдвинута на заседании коалиционных партий.

В случае утверждения Плешс назначит парламентским секретарем Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Даце Блуке.

Плешc в Сейме возглавляет комиссию по административно-территориальной реформе (АТР). 

Приоритетами работы министра будут проведение административно-территориальной реформы и принятие нового закона о местных самоуправлениях в Сейме, продвижение Латвии к климатической нейтральности и европейскому зеленому курсу, а также работа над цифровой трансформацией государства.

Прежний глава VARAM Юрис Пуце ушел с должности после скандала с использованием пропуска на стоянку для депутатов Рижской думе. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back