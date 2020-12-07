На должность министра охраны среды выдвинут депутат Плешс

Сегодня кандидатура Плешса на пост министра была выдвинута на заседании коалиционных партий.

В случае утверждения Плешс назначит парламентским секретарем Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Даце Блуке.

Плешc в Сейме возглавляет комиссию по административно-территориальной реформе (АТР).

Приоритетами работы министра будут проведение административно-территориальной реформы и принятие нового закона о местных самоуправлениях в Сейме, продвижение Латвии к климатической нейтральности и европейскому зеленому курсу, а также работа над цифровой трансформацией государства.