На должность министра охраны среды выдвинут депутат Плешс

На должность министра охраны окружающей среды и регионального развития официально выдвинута кандидатура депутата Сейма Артура Тома Плешса ("Для развития/За!"), сообщили агентству LETA в партийном объединении.
Сегодня кандидатура Плешса на пост министра была выдвинута на заседании коалиционных партий.
В случае утверждения Плешс назначит парламентским секретарем Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Даце Блуке.
Плешc в Сейме возглавляет комиссию по административно-территориальной реформе (АТР).
Приоритетами работы министра будут проведение административно-территориальной реформы и принятие нового закона о местных самоуправлениях в Сейме, продвижение Латвии к климатической нейтральности и европейскому зеленому курсу, а также работа над цифровой трансформацией государства.
Прежний глава VARAM Юрис Пуце ушел с должности после скандала с использованием пропуска на стоянку для депутатов Рижской думе.