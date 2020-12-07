Переболевших стало больше. Изменен порядок учета выздоровевших после Covid-19 людей

Впредь SPKC будет ежедневно сообщать о количестве пациентов, со дня лабораторного подтверждения Covid-19 у которых прошло 14 дней, а не о количестве пациентов, выздоровление которых подтверждено семейными врачами.

В Латвии с начала пандемии Covid-19 выявлен у 21 520 человек, однако к утру понедельника, 7 декабря, от семейных врачей поступили официальные подтверждения о выздоровлении только 1866 из них. Причинами этого являются значительное увеличение случаев Covid-19 в последнее время и многократно увеличившаяся нагрузка на семейных врачей, из-за чего отчеты о выздоровевших пациентах часто задерживаются.

SPKC признает, что, судя по данным статистики, не было получено достаточно большое количество отчетов о выздоровевших пациентах. 30

Новый метод предусматривает, что число выздоровевших после Covid-19 пациентов будет определяться путем вычитания из общего количества заболевших с начала пандемии умерших людей (272 человека) и тех, кто заболел в течение последних 14 дней (8 284 человека). Таким образом, число переболевших Covid-19 пациентов сейчас составляет 12 964 человека.

Выбор 14-дневного периода обусловлен двумя эпидемиологическими соображениями. Во-первых, самоизоляция большей части пациентов прекращается до 14-го дня болезни. Во-вторых, международная статистика по Covid-19 о новых случаях заболевания включает случаи, зарегистрированные за последние 14 дней.

Больной Covid-19 человек обычно заразен за два дня до появления симптомов и очень заразен в первую неделю от начала болезни. 30

Затем количество вируса по мере развития иммунного ответа организма снижается, уменьшаются симптомы, и через 14 дней человек перестает быть заразным.