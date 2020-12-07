Переболевших стало больше. Изменен порядок учета выздоровевших после Covid-19 людей

C учетом загруженности семейных врачей и роста числа пациентов с Covid-19 принято решение изменить порядок учета выздоровевших после Covid-19 людей, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
Впредь SPKC будет ежедневно сообщать о количестве пациентов, со дня лабораторного подтверждения Covid-19 у которых прошло 14 дней, а не о количестве пациентов, выздоровление которых подтверждено семейными врачами.
В Латвии с начала пандемии Covid-19 выявлен у 21 520 человек, однако к утру понедельника, 7 декабря, от семейных врачей поступили официальные подтверждения о выздоровлении только 1866 из них. Причинами этого являются значительное увеличение случаев Covid-19 в последнее время и многократно увеличившаяся нагрузка на семейных врачей, из-за чего отчеты о выздоровевших пациентах часто задерживаются.
Новый метод предусматривает, что число выздоровевших после Covid-19 пациентов будет определяться путем вычитания из общего количества заболевших с начала пандемии умерших людей (272 человека) и тех, кто заболел в течение последних 14 дней (8 284 человека). Таким образом, число переболевших Covid-19 пациентов сейчас составляет 12 964 человека.
Выбор 14-дневного периода обусловлен двумя эпидемиологическими соображениями. Во-первых, самоизоляция большей части пациентов прекращается до 14-го дня болезни. Во-вторых, международная статистика по Covid-19 о новых случаях заболевания включает случаи, зарегистрированные за последние 14 дней.
Затем количество вируса по мере развития иммунного ответа организма снижается, уменьшаются симптомы, и через 14 дней человек перестает быть заразным.
Несмотря на то, что лабораторный тест может показать положительный результат, через определенное время вирус перестает быть активным, поэтому человек больше не считается заразным, и его самоизоляция на основании заключения врача может быть прервана, поясняет SPKC.