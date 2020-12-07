Поддержаны поправки, которые могут позволить Гобземсу основать партию во время режима ЧС

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) в понедельник концептуально поддержала выдвинутые правительством поправки к закону о преодолении последствий нового коронавируса, которые могут позволить Алдису Гобземсу во время ограничений Covid-19 основать новую партию, если он решится на такой шаг.
Из-за ограничений для снижения распространения Covid-19 политику было запрещено 22 ноября организовать мероприятие по основанию партии.
Несколько месяцев назад Гобземс планировал в этот день основать партию, однако тогда еще не было известно, что это совпадет с объявленным режимом чрезвычайной ситуации.
Поддержанные комиссией изменения предусматривают возможность проводить собрание основателей политической партии удаленно, если в связи с установленными ограничениями это невозможно сделать очно.
В таком удаленном заседании основателей партии не должен принимать участие присяжный нотариус, но каждый из основателей в течение десяти дней после собрания должен явиться к любому присяжному нотариусу и подтвердить своей подписью согласие на основание партии. Получив подтверждение нотариуса, заявку об основании партии нужно подать в Регистр предприятий.
Окончательное решение по поводу данных изменений еще должен принять Сейм минимум в двух чтениях.