Поддержаны поправки, которые могут позволить Гобземсу основать партию во время режима ЧС

Из-за ограничений для снижения распространения Covid-19 политику было запрещено 22 ноября организовать мероприятие по основанию партии.

Несколько месяцев назад Гобземс планировал в этот день основать партию, однако тогда еще не было известно, что это совпадет с объявленным режимом чрезвычайной ситуации.

Поддержанные комиссией изменения предусматривают возможность проводить собрание основателей политической партии удаленно, если в связи с установленными ограничениями это невозможно сделать очно.

В таком удаленном заседании основателей партии не должен принимать участие присяжный нотариус, но каждый из основателей в течение десяти дней после собрания должен явиться к любому присяжному нотариусу и подтвердить своей подписью согласие на основание партии. Получив подтверждение нотариуса, заявку об основании партии нужно подать в Регистр предприятий.