Кариньш: чем больше людей заболеет Covid-19, тем больше больницам придется сокращать услуги

Политик подчеркнул, что сейчас, к сожалению, ситуация в стране становится все более критической.

"Мы внимательно следим за состоянием больниц и видим, что больницы уже сейчас сильно перегружены и вынуждены отказываться от предоставления части плановых услуг. Чем больше будет больных Covid-19, тем больше больницы будут вынуждены сокращать основное предложение услуг", - сказал премьер.

Кариньш напомнил, что правительство ввело различные меры безопасности и ограничения, чтобы предотвратить рост заболеваемости.

Премьер поблагодарил врачей и медиков, которые работают на передовой в очень напряженных условиях. Он также высказал благодарность большинству жителей страны, которые соблюдают правила.

Напомним, с учетом загруженности семейных врачей и роста числа пациентов с Covid-19 принято решение изменить порядок учета выздоровевших после Covid-19 людей.

Впредь SPKC будет ежедневно сообщать о количестве пациентов, со дня лабораторного подтверждения Covid-19 у которых прошло 14 дней, а не о количестве пациентов, выздоровление которых подтверждено семейными врачами.

В Латвии с начала пандемии Covid-19 выявлен у 21 520 человек, однако к утру понедельника, 7 декабря, от семейных врачей поступили официальные подтверждения о выздоровлении только 1866 из них. Причинами этого являются значительное увеличение случаев Covid-19 в последнее время и многократно увеличившаяся нагрузка на семейных врачей, из-за чего отчеты о выздоровевших пациентах часто задерживаются.

SPKC признает, что, судя по данным статистики, не было получено достаточно большое количество отчетов о выздоровевших пациентах.

Новый метод предусматривает, что число выздоровевших после Covid-19 пациентов будет определяться путем вычитания из общего количества заболевших с начала пандемии умерших людей (272 человека) и тех, кто заболел в течение последних 14 дней (8 284 человека). Таким образом, число переболевших Covid-19 пациентов сейчас составляет 12 964 человека.