Полиция за месяц начала 387 процессов в связи с отказом носить маску

За это время в рамках контроля за соблюдением ограничений с целью сокращения распространения Covid-19 сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено в общей сложности 1168 дел об административных правонарушениях.

Большинство дел - 469 - возбуждено в связи с незаполнением электронной анкеты в системе covidpass.lv при въезде в Латвию. Еще 78 процессов об административных нарушениях начаты в связи с несоблюдением самоизоляции, 387 - в связи с отказом использовать маску, 27 - из-за несоблюдения требований дистанцирования.

Кроме того, было возбуждено 126 дел об административных правонарушениях в связи с собраниями более десяти человек из нескольких домохозяйств на частных мероприятиях, восемь процессов - об участии в собраниях, пикетах и шествиях более 50 человек.

Еще 73 административных дела были открыты в связи с другими нарушениями, например, предоставлением услуг общественного питания на месте. 3

За указанный период с целью выявления возможных нарушений Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправлений провела 29 073 превентивных проверки и отреагировала на 704 вызова.