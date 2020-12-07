Как вакцинируются от Covid-19 в России

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В России, по заявлениям властей, началась массовая вакцинация от Covid-19 препаратом Спутник V. Как это происходит в Москве?
- Украинский минздрав говорит, что вирус притормозил, но к вакцинации тоже готовятся.
- Расследование о коррупции: журналисты утверждают, что бывший зять Путина за бесценок купил активы крупнейшей нефтехимической компании России. И вместе с женой - предполагаемой дочерью Путина - потратил миллионы евро на дома во Франции и на подмосковной Рублевке.
- На традиционном марше пенсионеров в Беларуси - снова задержания. В стране не утихают протесты почти 4 месяца. Евросоюз может отреагировать на действия властей уже третим пакетом санкций и по информации европейского корреспондента Радио Свобода - под них попадут 40 человек.Парламент Молдовы принял сразу несколько противоречивых законов. В том числе про статус русского языка.
- В Казахстане случились перебои с Facebook, YouTube и другими иностранными сайтами. Чтобы избежать проблем власти просят установить специальный "сертификат безопасности". Как этот работает и к чему приведет?
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 7.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.