Пн, 7.12.2020
Если мы потом увидим, что вакцины еще остались, мы расширим круг, кому они будут доступны. Но, конечно, не будет такого, чтобы частные клиники начали создавать собственные очереди за плату. Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
Даце Завадска, председатель Государственного совета по иммунизации
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  • Изменения в учете переболевших Covid-19 и "разгон" квартирных вечеринок. Все, что вы могли пропустить 7 декабря
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Изменения в учете переболевших Covid-19 и "разгон" квартирных вечеринок. Все, что вы могли пропустить 7 декабря

ФОТО: TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • В Латвии за сутки выявлено 207 новых случаев Covid-19, 10 человек умерли.
  • В Литве вводится более строгий карантин: дом можно покидать только по важным причинам.
  • Полиция за месяц начала 387 процессов в связи с отказом носить маску.
  • Павлютс: школьникам до 13 лет нужно будет носить маски, чтобы снизить риски.
  • Полиция "разогнала" две квартирные вечеринки: составлены акты о нарушении правил Covid-19.
  • Переболевших стало больше. Изменен порядок учета выздоровевших после Covid-19 людей.
  • Кариньш: чем больше людей заболеет Covid-19, тем больше больницам придется сокращать услуги.
  • За сутки в Литве выявлено 1386 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 248.
  • Вспышка Covid-19 выявлена в филиале центра социального ухода "Земгале".
  • Ципуле: Covid-19 больны 50-60 работников NMPD, столько же - контактные лица.
  • Прибывающие из Латвии должны в Эстонии соблюдать самоизоляцию либо сдавать тест.
  • Восточная больница занята на 70%. Возможности скоро будут исчерпаны.​

Другие события дня:

  • KPV LV обратилась в полицию в связи с возможным рейдерским захватом.
  • Поддержаны поправки, которые могут позволить Гобземсу основать партию во время режима ЧС.
  • Подробности трагедии на охоте: мужчину смертельно ранил его собственный сын.
  • Представители популярных ресторанов пожаловались депутатам на отсутствие поддержки.
  • Maxima Latvija возглавит Томас Рупшис.
  • На должность министра охраны среды выдвинут депутат Плешс.
  • За возможные махинации с зарплатой учителю уволена директор школы в Озолниеки.
  • На прошлой неделе Лембергс без маски зажег городскую елку. Полиция начала административный процесс.
  • Тихановская готова возглавить Беларусь на 45 дней.
  • В России 30 человек госпитализировали после занятий в бассейне, шестеро детей в реанимации.
  • В Китае жителям раздадут 2,5 млн евро, чтобы протестировать национальную криптовалюту.
  • В Индии более 200 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни.
  • Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории.

Немного легких новостей отвлечься:

  • "Там другое воспитание": латвийская звезда Лиене Грейфане про шоу "Дом-2" и Ольгу Бузову.
  • "Сейчас я уличный музыкант": Ольга Раецка провела концерт во дворе в Пурвциемсе.
  • Черно-белый фильм от создателя "Бойцовского клуба" - он мало кому понравится, но попробовать стоит.

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