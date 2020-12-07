Изменения в учете переболевших Covid-19 и "разгон" квартирных вечеринок. Все, что вы могли пропустить 7 декабря

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- В Латвии за сутки выявлено 207 новых случаев Covid-19, 10 человек умерли.
- В Литве вводится более строгий карантин: дом можно покидать только по важным причинам.
- Полиция за месяц начала 387 процессов в связи с отказом носить маску.
- Павлютс: школьникам до 13 лет нужно будет носить маски, чтобы снизить риски.
- Полиция "разогнала" две квартирные вечеринки: составлены акты о нарушении правил Covid-19.
- Переболевших стало больше. Изменен порядок учета выздоровевших после Covid-19 людей.
- Кариньш: чем больше людей заболеет Covid-19, тем больше больницам придется сокращать услуги.
- За сутки в Литве выявлено 1386 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 248.
- Вспышка Covid-19 выявлена в филиале центра социального ухода "Земгале".
- Ципуле: Covid-19 больны 50-60 работников NMPD, столько же - контактные лица.
- Прибывающие из Латвии должны в Эстонии соблюдать самоизоляцию либо сдавать тест.
- Восточная больница занята на 70%. Возможности скоро будут исчерпаны.
Другие события дня:
- KPV LV обратилась в полицию в связи с возможным рейдерским захватом.
- Поддержаны поправки, которые могут позволить Гобземсу основать партию во время режима ЧС.
- Подробности трагедии на охоте: мужчину смертельно ранил его собственный сын.
- Представители популярных ресторанов пожаловались депутатам на отсутствие поддержки.
- Maxima Latvija возглавит Томас Рупшис.
- На должность министра охраны среды выдвинут депутат Плешс.
- За возможные махинации с зарплатой учителю уволена директор школы в Озолниеки.
- На прошлой неделе Лембергс без маски зажег городскую елку. Полиция начала административный процесс.
- Тихановская готова возглавить Беларусь на 45 дней.
- В России 30 человек госпитализировали после занятий в бассейне, шестеро детей в реанимации.
- В Китае жителям раздадут 2,5 млн евро, чтобы протестировать национальную криптовалюту.
- В Индии более 200 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни.
- Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории.
Немного легких новостей отвлечься:
- "Там другое воспитание": латвийская звезда Лиене Грейфане про шоу "Дом-2" и Ольгу Бузову.
- "Сейчас я уличный музыкант": Ольга Раецка провела концерт во дворе в Пурвциемсе.
- Черно-белый фильм от создателя "Бойцовского клуба" - он мало кому понравится, но попробовать стоит.