Левитс: если министр не понимает своей задачи, премьер должен просить его об уходе

Неделю назад после встречи с премьером Кришьянисом Кариньшем и председателем Сейма Инарой Мурнциеце Левитс указал журналистам, что нынешний курс по ограничению Covid-19 был недостаточен, поэтому необходимы новые и конкретные действия.

На вопрос, изменилось ли что-то, по его мнению, с момента той встречи, президент ответил утвердительно, отметив, что правительство сделало шаг в правильном направлении, ограничив контакты людей.

"Инфекция распространяется путем контактирования людей, и чем меньше возможностей контакта, тем медленнее распространяется вирус", - сказал глава государства.

В то же время он признал, что было бы лучше, если бы этот "поворот" произошел раньше. 1

На вопрос, как он оценивает действия правительства на прошлой неделе, когда оно приняло решение, потом его исправляло, а затем еще и уточняло самим же принятое, Левитс признал, что это неудовлетворительный стиль, но в то же время добавил, что направление принятого решения было правильным.

"Мы находимся в буре, и судном на море управляет команда. Командой руководит капитан, или премьер-министр. Мы все полагаемся на команду и ее капитана", - сказал Левитс, добавив, что эта команда должна работать согласованно, как единая система. Недопустимо, когда министры после принятия решения в правительстве твитят, что все могло быть иначе и что представленная конкретным министром сфера не достигла желаемого результата.

"Это указывает на нехватку устной дисциплины у министров. Каждый должен осознавать, что является составной частью команды и ответственность несут все вместе. У каждого своя задача, и задача премьера - добиться и сделать так, чтобы эта команда работала вместе", - сказал президент, добавив, что, по его мнению, Кариньш в большей степени это сделал. Пока что ему удавалось достаточно удачно руководить этой "комплексной коалицией", и он делал то, что должен был.

Если кто-либо из министров не понимает своей задачи в этой команде, то премьеру нужно попросить, чтобы он "отошел в сторону". 1

На вопрос, нужно ли было Кариньшу требовать ухода какого-то из министров, Левитс указал, что если министры не будут соблюдать парламентскую дисциплину, то да. Но он надеется, что министры поймут, что они команда, и с завтрашнего дня будут ее соблюдать.

На вопрос, есть ли опасения, что в случае, если министры не будут соблюдать парламентскую дисциплину, правительство падет, президент ответил, что сказать сложно. По его мнению, премьер видит свою роль, в частности, в том, чтобы дисциплина соблюдалась. Левитс также напомнил, что, если она не соблюдается кем-то из министров, у премьера есть право требовать ухода этого человека с поста.