Как образуется статистика Covid-19?

Наряду с увеличением числа заболевших и введением более строгих ограничений люди все чаще задают вопросы о статистике Covid-19, нередко высказывая подозрения, что она "раздута". Выясняем: "приписывают" ли самоуправлению заболевших Covid-19 пациентов в том случае, если человек там не живет, а лишь лечится в больнице, как возможно тестировать так много людей в сутки и почему в данных такое небольшое количество выздоровевших.
По адресу больницы или по месту жительства?
Мэр Даугавпилса Игорь Прелатов (Наша партия) в конце ноября высказался в СМИ, что статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута". Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Для развития/ За!) на пресс-конференции, после заседания правительства 24 ноября, назвала слова мэра Даугавпилса фейковой новостью.
Прелатов высказывался, что в число заболевших в городе включаются люди из других самоуправлений, которым делается тест на коронавирус в больнице. Он также утверждал: "В день, когда сообщалось о 50 заболевших, из Даугавпилса на самом деле были только четверо". Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков также на пресс-конференции отметил, что утверждения мэра города неправдивы: "Мы работаем с каждым конкретным человеком, и у каждого конкретного человека есть адрес, где он живет". Кроме того, и в Даугавпилсской региональной больнице русскому вещанию LTV7 высказывания мэра объяснили неверной интерпретацией им данных.
Винькеле на пресс-конференции добавила, что пациентов Covid-19 включают в статистику того самоуправления, где он задекларирован. SPKC нам уточнил, что положительного на Covid-19 человека причисляют к тому самоуправлению, в котором он живет. "Например, задекларирован в Вентспилсе, живет в Риге - будет причислен к Риге", - говорит представитель SPKC Илзе Арая. Она также подтверждает, что в случае положительного теста человека засчитают в статистику того самоуправления, в котором он живет, а не того, где проводился тест.
Также на городском портале Nasha.lv Прелатов высказал мнение, что в Даугавпилс везут пациентов не только из всего Латгальского региона, но также из Риги, Огре, Айзкраукле и других мест, город становится единственной возможностью получить качественную медицинскую помощь в борьбе с Covid-19. Председатель городской думы спрашивал: "Будем откровенны, г-жа министр, разве не это добавляет Даугавпилсу устрашающей статистики?" В SPKC на это отвечают - нет. Арая еще раз отмечает, что пациента в таком случае причисляют к самоуправлению, в котором он живет, "потому что в Даугавпилсской больнице ведь он жить не будет".
Распространение Covid-19 в Латвии (29.01.2020-03.12.2020)
Почему количество заболевших так невелико?
По данным SPKC, Covid-19 подтвержден у более чем 19 тыс. людей, а число выздоровевших составляет менее 2 тыс. человек. Представитель SPKC Арая отмечает, что семейный врач должен сообщить в центр о том, что пациент больше не заразен. В SPKC допускают, что сейчас у семейных врачей вырос объем работы. "Когда в Латвии было меньше случаев заболевания, мы эти сообщения получали скорее. На данный момент мы можем обобщать информацию только о тех сообщениях, которые мы получаем", - объясняет Арая. Таким образом, статистически количество выздоровевших настолько низкое, потому что семейные врачи, скорее всего, вовремя не предоставили SPKC такой информации по крайней мере о части пациентов.
Арая также поясняет, что для ограничения заболеваемости важны такие показатели, как количество положительных случаев, контактные лица заболевших. Важным показателем также является количество госпитализированных и умерших пациентов. "То, сколько пациентов выздоровело, с эпидемической стороны не настолько критически важный показатель", - говорит Арая. Об этом и других вопросах в связи со статистикой Covid-19 писал и портал общественных СМИ Rus.lsm.lv.
Тесты на Covid-19 проводят не только в пунктах тестирования
В соцсетях люди подвергают сомнению то, что с нынешним количеством пунктов тестирования на Covid-19 можно проводить столько тестов, сколько сейчас проводится в Латвии. Однако большую часть тестов проводят не в этих пунктах, а, например, в больницах, на дому, на рабочих местах.
Re:Check уже ранее опровергал неправдивые утверждения о том, что в Латвии якобы работают лишь 17 пунктов тестирования. На самом деле на тот момент, в начале ноября, в Латвии было 84 пункта.
На данный момент в 37 городах Латвии работают 94 пункта приема проб, рассказал Re:Check координатор сети лабораторий Covid-19 Сергей Никишин. Из них 37 пунктов находятся в Риге. Также и Национальная служба здоровья отмечает еще ряд мест, где проводят тесты.
В Национальной службе здоровья отмечают, что сдать тест можно как у отдельных семейных врачей, которые на это добровольно согласились, так и на дому. В этом случае тестировать выезжают мобильные бригады лабораторий и предоставители услуг по домашнему уходу, которые на это согласились. Также тесты проводят в стационарных медицинских учреждениях, на рабочих местах людей, в образовательных учреждениях и в других местах, в соответствии с направлением SPKC. В свою очередь, с целью скрининга тестируют персонал медицинских учреждений, работников и клиентов центров социального ухода. В пунктах тестирования проводили лишь около половины или меньше половины всех тестов.
Количество тестов на COVID-19 и их процентное разделение по виду направления (2020.11.04-2020.11.18).
На конец ноября Никишин оценил мощность тестирования в Латвии примерно в 8000-8500 тестов в день. 1 декабря правительство заявило о планах в течение трех недель достичь уровня в 10 000 тестов на Covid-19 в день.
Не считают повторно тестированных
Также нужно отметить, что случаи заболевания Covid-19 в статистике, которая ежедневно публикуется для общественности, уникальны. То есть в нее не входят люди, которым тест проводили повторно, отмечают в SPKC. От лабораторий SPKC получает информацию о всех положительных случаях, в том числе и о людях, которые тест проходили повторно. Однако после этого SPKC отбирает информацию о тех, кто тест проходили впервые, и в статистике повторные случаи не появляются.