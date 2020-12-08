Как образуется статистика Covid-19?

По адресу больницы или по месту жительства?

Мэр Даугавпилса Игорь Прелатов (Наша партия) в конце ноября высказался в СМИ, что статистика Covid-19 в городе "искусственно раздута". Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Для развития/ За!) на пресс-конференции, после заседания правительства 24 ноября, назвала слова мэра Даугавпилса фейковой новостью.

Прелатов высказывался, что в число заболевших в городе включаются люди из других самоуправлений, которым делается тест на коронавирус в больнице. Он также утверждал: "В день, когда сообщалось о 50 заболевших, из Даугавпилса на самом деле были только четверо". Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков также на пресс-конференции отметил, что утверждения мэра города неправдивы: "Мы работаем с каждым конкретным человеком, и у каждого конкретного человека есть адрес, где он живет". Кроме того, и в Даугавпилсской региональной больнице русскому вещанию LTV7 высказывания мэра объяснили неверной интерпретацией им данных.

Винькеле на пресс-конференции добавила, что пациентов Covid-19 включают в статистику того самоуправления, где он задекларирован. SPKC нам уточнил, что положительного на Covid-19 человека причисляют к тому самоуправлению, в котором он живет. "Например, задекларирован в Вентспилсе, живет в Риге - будет причислен к Риге", - говорит представитель SPKC Илзе Арая. Она также подтверждает, что в случае положительного теста человека засчитают в статистику того самоуправления, в котором он живет, а не того, где проводился тест.

Также на городском портале Nasha.lv Прелатов высказал мнение, что в Даугавпилс везут пациентов не только из всего Латгальского региона, но также из Риги, Огре, Айзкраукле и других мест, город становится единственной возможностью получить качественную медицинскую помощь в борьбе с Covid-19. Председатель городской думы спрашивал: "Будем откровенны, г-жа министр, разве не это добавляет Даугавпилсу устрашающей статистики?" В SPKC на это отвечают - нет. Арая еще раз отмечает, что пациента в таком случае причисляют к самоуправлению, в котором он живет, "потому что в Даугавпилсской больнице ведь он жить не будет".

Распространение Covid-19 в Латвии (29.01.2020-03.12.2020)

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Почему количество заболевших так невелико?