Отправлять посылки в третьи страны станет сложнее: потребуется подробное описание содержимого

С 1 января 2021 года нужно будет более детально указывать содержание посылок, отправляемых в третьи страны, сообщила агентству LETA представитель Latvijas pasts Гундега Варпа.
Этого требуют новые стандарты главной международной почтовой организации Всемирного почтового союза, введенные с целью ускорения обмена данными и таможенной информацией между странами.
Варпа отметила, что уже сейчас при оформлении почтовых отправлений за границу их отправители должны указывать в сопроводительных документах информацию о составе посылки, однако, согласно новым стандартам, при отправке товаров в третьи страны это описание должно быть максимально подробным. Это позволит быстрее обрабатывать посылки и производить таможенные формальности. В то же время неполная или вводящая в заблуждение информация о содержимом посылки может задержать ее доставку.
При указании содержимого посылки клиент должен избегать обобщений. Например, вместо обобщения "одежда" или "подарки" необходимо указать более детальное содержимое посылки, к примеру, хлопковая футболка, шерстяные носки, деревянные игрушки и т. д., пояснила представитель Latvijas pasts.
Она подчеркнула, что в случае, если покупатель часто отправляет посылки из Латвии в третьи страны, удобнее и выгоднее оформлять их на сайте самообслуживания Latvijas pasts www.new.manspasts.lv, а не в почтовом отделении. Данные отправителя и получателя, если посылки регулярно отправляются по одним и тем же адресам, могут быть сохранены в профиле пользователя на сайте самообслуживания, чтобы их не приходилось повторно вводить каждый раз.
Следует отметить, что неверная информация о посылке может также помешать получить адекватную компенсацию в случае ее повреждения или потери. Например, если вместо мобильного телефона будет указана плитка шоколада, сумма, подлежащая возмещению, будет меньше.