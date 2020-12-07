Пн, 7.12.2020
Для рыбозащитников икра - это всего лишь яйцеклетки, из которых в реках Эстонии рождаются новые рыбы. Для организованных браконьеров - простой способ заработать сотни евро за полчаса. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • Отправлять посылки в третьи страны станет сложнее: потребуется подробное описание содержимого
2 мин для прочтения

Отправлять посылки в третьи страны станет сложнее: потребуется подробное описание содержимого

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

С 1 января 2021 года нужно будет более детально указывать содержание посылок, отправляемых в третьи страны, сообщила агентству LETA представитель Latvijas pasts Гундега Варпа.

Этого требуют новые стандарты главной международной почтовой организации Всемирного почтового союза, введенные с целью ускорения обмена данными и таможенной информацией между странами.

Варпа отметила, что уже сейчас при оформлении почтовых отправлений за границу их отправители должны указывать в сопроводительных документах информацию о составе посылки, однако, согласно новым стандартам, при отправке товаров в третьи страны это описание должно быть максимально подробным. Это позволит быстрее обрабатывать посылки и производить таможенные формальности. В то же время неполная или вводящая в заблуждение информация о содержимом посылки может задержать ее доставку.

К посылкам в третьи страны должно будет прилагаться максимально подробное описание содержащихся в них товаров - какие товары отправляются, сколько единиц конкретного товара, каков вес каждого из них, а также вес всей посылки.

При указании содержимого посылки клиент должен избегать обобщений. Например, вместо обобщения "одежда" или "подарки" необходимо указать более детальное содержимое посылки, к примеру, хлопковая футболка, шерстяные носки, деревянные игрушки и т. д., пояснила представитель Latvijas pasts.

Она подчеркнула, что в случае, если покупатель часто отправляет посылки из Латвии в третьи страны, удобнее и выгоднее оформлять их на сайте самообслуживания Latvijas pasts www.new.manspasts.lv, а не в почтовом отделении. Данные отправителя и получателя, если посылки регулярно отправляются по одним и тем же адресам, могут быть сохранены в профиле пользователя на сайте самообслуживания, чтобы их не приходилось повторно вводить каждый раз.

При констатации неверных данных о почтовом отправлении таможенные формальности в стране получателя могут затянуться, посылка может быть задержана и проверена или даже конфискована таможенными органами.

Следует отметить, что неверная информация о посылке может также помешать получить адекватную компенсацию в случае ее повреждения или потери. Например, если вместо мобильного телефона будет указана плитка шоколада, сумма, подлежащая возмещению, будет меньше.

Последние новости

НАВЕРХ
Back