Отправлять посылки в третьи страны станет сложнее: потребуется подробное описание содержимого

Этого требуют новые стандарты главной международной почтовой организации Всемирного почтового союза, введенные с целью ускорения обмена данными и таможенной информацией между странами.

Варпа отметила, что уже сейчас при оформлении почтовых отправлений за границу их отправители должны указывать в сопроводительных документах информацию о составе посылки, однако, согласно новым стандартам, при отправке товаров в третьи страны это описание должно быть максимально подробным. Это позволит быстрее обрабатывать посылки и производить таможенные формальности. В то же время неполная или вводящая в заблуждение информация о содержимом посылки может задержать ее доставку.

К посылкам в третьи страны должно будет прилагаться максимально подробное описание содержащихся в них товаров - какие товары отправляются, сколько единиц конкретного товара, каков вес каждого из них, а также вес всей посылки.

При указании содержимого посылки клиент должен избегать обобщений. Например, вместо обобщения "одежда" или "подарки" необходимо указать более детальное содержимое посылки, к примеру, хлопковая футболка, шерстяные носки, деревянные игрушки и т. д., пояснила представитель Latvijas pasts.

Она подчеркнула, что в случае, если покупатель часто отправляет посылки из Латвии в третьи страны, удобнее и выгоднее оформлять их на сайте самообслуживания Latvijas pasts www.new.manspasts.lv, а не в почтовом отделении. Данные отправителя и получателя, если посылки регулярно отправляются по одним и тем же адресам, могут быть сохранены в профиле пользователя на сайте самообслуживания, чтобы их не приходилось повторно вводить каждый раз.

При констатации неверных данных о почтовом отправлении таможенные формальности в стране получателя могут затянуться, посылка может быть задержана и проверена или даже конфискована таможенными органами.