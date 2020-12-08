В Латвии за сутки выявлено 584 новых случая Covid-19, скончались 16 человек

Это самое большое до сих пор количество умерших за сутки. Всего в Латвии умерло 288 человек с подтвержденным Covid-19.

Двое скончавшихся входили в возрастную группу 45-55 лет, трое - в группу 55-60 лет, четверо - в группу 65-75 лет, пятеро - в группу 75-85 лет, еще двое - в группу 85-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 9764 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 22 104 человек.