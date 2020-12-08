В понедельник, около 30% людей, проверенных на границе, не зарегистрировались в Сovidpass.lv

В рамках ужесточения контроля за людьми, въезжающими в Латвию, чтобы убедиться в том, что они регистрируются в системе Covidpass.lv, в понедельник было проверено 1344 человека, из которых около 30% не зарегистрировались в системе, сообщил Латвийскому телевидению заместитель начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Ивар Рускулис.