В понедельник, около 30% людей, проверенных на границе, не зарегистрировались в Сovidpass.lv

В рамках ужесточения контроля за людьми, въезжающими в Латвию, чтобы убедиться в том, что они регистрируются в системе Covidpass.lv, в понедельник было проверено 1344 человека, из которых около 30% не зарегистрировались в системе, сообщил Латвийскому телевидению заместитель начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Ивар Рускулис.
Пока административные процессы не начаты, но людям было предложено зарегистрироваться в системе, что они и сделали.
Он напомнил также, что в помощь пограничникам привлечена Земессардзе, совместно с которой на основных дорогах проводятся проверки в круглосуточном режиме. На маленьких дорогах работают мобильные патрули и экипажи Государственной полиции.
Как сообщалось, хотя распространение Covid-19 в основном происходит внутри страны, для дополнительной безопасности с 7 декабря введен более строгий контроль людей, въезжающих в Латвию, чтобы убедиться, что они заполняют электронную анкету Covidpass.lv.