Вт, 8.12.2020
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Эгил Левитс, президент Латвии
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  • В понедельник, около 30% людей, проверенных на границе, не зарегистрировались в Сovidpass.lv
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В понедельник, около 30% людей, проверенных на границе, не зарегистрировались в Сovidpass.lv

ФОТО: Reuters/ScanPix

В рамках ужесточения контроля за людьми, въезжающими в Латвию, чтобы убедиться в том, что они регистрируются в системе Covidpass.lv, в понедельник было проверено 1344 человека, из которых около 30% не зарегистрировались в системе, сообщил Латвийскому телевидению заместитель начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Ивар Рускулис.

Пока административные процессы не начаты, но людям было предложено зарегистрироваться в системе, что они и сделали.

Рускулис напомнил, что в этом случае за несоблюдение может быть наложен штраф в размере до 2 тысяч евро.

Он напомнил также, что в помощь пограничникам привлечена Земессардзе, совместно с которой на основных дорогах проводятся проверки в круглосуточном режиме. На маленьких дорогах работают мобильные патрули и экипажи Государственной полиции.

Как сообщалось, хотя распространение Covid-19 в основном происходит внутри страны, для дополнительной безопасности с 7 декабря введен более строгий контроль людей, въезжающих в Латвию, чтобы убедиться, что они заполняют электронную анкету Covidpass.lv.

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