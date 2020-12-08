Состоится очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению

Сегодня состоится очередное совместное заседание Кабинета министров и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться актуальная эпидемиологическая ситуация в стране.
Заседание начнется в 10:00 и пройдет в удаленном формате. После него запланирована пресс-конференция.
На заседании будет заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об эпидемиологической обстановке в стране, тестировании, а также нагрузке на систему здравоохранения и семейных врачей.
Также пройдет обсуждение комплекса мер по борьбе с распространением Covid-19 на 2020-2021 годы.