Состоится очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению

Заседание начнется в 10:00 и пройдет в удаленном формате. После него запланирована пресс-конференция.

На заседании будет заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об эпидемиологической обстановке в стране, тестировании, а также нагрузке на систему здравоохранения и семейных врачей.