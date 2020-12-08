Вт, 8.12.2020
Наш общий приоритет - ограничить пандемию. Этого можно добиться, послушав экспертов. И жители доверяют решениям, которые логически обоснованы и основаны на науке. Даниэль Павлютс, депутат Сейма
Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Состоится очередное совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня состоится очередное совместное заседание Кабинета министров и совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться актуальная эпидемиологическая ситуация в стране.

Заседание начнется в 10:00 и пройдет в удаленном формате. После него запланирована пресс-конференция.

На заседании будет заслушана подготовленная Министерством здравоохранения информация об эпидемиологической обстановке в стране, тестировании, а также нагрузке на систему здравоохранения и семейных врачей. 

Также пройдет обсуждение комплекса мер по борьбе с распространением Covid-19 на 2020-2021 годы.

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