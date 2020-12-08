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"Не помню, кто он и как его зовут": Виктория Боня о потере девственности и попытке изнасиловании

Виктория Боня

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Экс-участница шоу "Дом-2", модель и телеведущая Виктория Боня дала интервью YouTube-каналу "Лучше - правду". В откровенной беседе она рассказала о том, как в 14 лет ее чуть не изнасиловали и о потере девственности. 

Виктория вспоминала, что росла в Забайкальском округе, в городе Краснокаменске. Это был довольно криминальный городок. В подростковые годы она с подругой любила проводить время с теми, кто постарше. 

Виктория вспомнила, что когда ей было 14, они с подругой попали к юношам с криминальным прошлым.

"Я - девственница, моя подружка - девственница. Мы идем в гости, ну потому, что просто потусить хочется", - сказала Боня. 

Они пришли, сели на кухне, а парни купили вино. В какой-то момент подругу один из парней увел в комнату. Виктория смогла увести подружку из этой квартиры. Подростки просто бежали прочь. 

"Сибирь, Забайкалье, минус 15 ночью точно. Нам нужно было схватить свою обувь", - рассказывает Виктория. 

Вслед им парни кричали матерные слова, но все закончилось хорошо. 

Боня не стала скрывать, что жалеет о потере девственности.

Тогда они вместе с подругой были в гостях у парней. Подруга хотела уединиться с молодым человеком и Виктория их оставила. В этот момент к ней подошел хозяин квартиры. Именно с ним она и потеряла девственность.

"Он меня не насиловал, ничего такого не было. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, длилось ровно две секунды", - подчеркнула модель. 

После она его оттолкнула. Парень не знал, что Виктория девственница.

"Не помню, кто он и как его зовут", - призналась она. 

Конечно, сейчас Боня немного жалеет, что все так случайно и неожиданно произошло.

Видео: интервью с Викторией Боней

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