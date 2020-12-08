"Не помню, кто он и как его зовут": Виктория Боня о потере девственности и попытке изнасиловании

Виктория вспоминала, что росла в Забайкальском округе, в городе Краснокаменске. Это был довольно криминальный городок. В подростковые годы она с подругой любила проводить время с теми, кто постарше.

Виктория вспомнила, что когда ей было 14, они с подругой попали к юношам с криминальным прошлым.

"Я - девственница, моя подружка - девственница. Мы идем в гости, ну потому, что просто потусить хочется", - сказала Боня.

Они пришли, сели на кухне, а парни купили вино. В какой-то момент подругу один из парней увел в комнату. Виктория смогла увести подружку из этой квартиры. Подростки просто бежали прочь.

"Сибирь, Забайкалье, минус 15 ночью точно. Нам нужно было схватить свою обувь", - рассказывает Виктория.

Вслед им парни кричали матерные слова, но все закончилось хорошо.

Боня не стала скрывать, что жалеет о потере девственности.

Тогда они вместе с подругой были в гостях у парней. Подруга хотела уединиться с молодым человеком и Виктория их оставила. В этот момент к ней подошел хозяин квартиры. Именно с ним она и потеряла девственность.

"Он меня не насиловал, ничего такого не было. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, длилось ровно две секунды", - подчеркнула модель.

После она его оттолкнула. Парень не знал, что Виктория девственница.

"Не помню, кто он и как его зовут", - призналась она.

Конечно, сейчас Боня немного жалеет, что все так случайно и неожиданно произошло.