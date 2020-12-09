Встреча Роналду и Месси, расистский скандал в Париже и "Зенит" без побед

Группа Е

Челси - Краснодар 1:1

Ренн - Севилья 1:3

"Краснодар" на выезде сумел взять очко у лидера группы "Челси". На 24-й минуте игрок "Краснодара" Реми Кабелла открыл счёт, а на 27-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовал футболист лондонцев Жоржиньо.

"Севилья" одержала уверенную победу в матче с "Ренном". На 32-й минуте счёт открыл Жюль Кунде. В добавленное время первого тайма Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество гостей. Он же забил третий мяч на 81-й минуте. Французский клуб сумел сократить отставание в счёте на 86-й минуте, когда Жоржиньо Рюттер реализовал пенальти.

После шести туров лондонский "Челси" набрал 14 очков и занял первое место в группе. "Севилья" заняла второе место, набрав 13 очков. "Краснодар" стал третьим (5 очков), а "Ренн" замкнул турнирную таблицу (1 очко).

Группа F

Лацио - Брюгге 2:2

Зенит - Боруссия Дортмунд 1:2

"Зенит" у себя дома проиграл "Боруссии", ведя в счёте 1:0 до 68-й минуты матча. Счёт в этом матче на 16-й минуте открыл Себастьян Дриусси, но голы Лукаша Пищека (68 минута) и Акселя Витселя (79 минута) принесли победу гостям.

⚫️🟡 Полузащитник дортмундской "Боруссии" @axelwitsel28: "Всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Свой гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к "Зениту" и его болельщикам. В Санкт-Петербурге я провел замечательное время".#ЛигаЧемпионов | @zenit_spb pic.twitter.com/WzFJcKY8mA — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2020

"Брюгге" ушёл от поражения в матче с "Лацио", но этого не хватило для выхода в плей-офф. Римляне вышли вперёд на 12-й минуте после гола Хоакина Корреа, но гости сумели отыграться всего через три минуты - гол на счету Руда Вормера. На 27-й минуте Чиро Иммобиле реализовал пенальти и забил второй мяч римского клуба, а на 76-й минуте Ханс Ванакен установил окончательный счёт - 2:2.

Таким образом, первое место в группе F заняла дортмундская "Боруссия" (13 очков). "Лацио" занял второе место (10), а "Брюгге" (8) - третье. Отметим, что санкт-петербургский клуб на групповом этапе так и не смог одержать ни одной победы. В активе "Зенита" одно очко и последнее место в группе.

Группа G

Барселона - Ювентус 0 :3

Динамо Киев - Ференцварош 1:0

Центральным матчем вторника стал поединок "Барселоны" и "Ювентуса", в котором встрелись Лионель Месси и Криштиану Роналду. В последний раз они играли друг против друга в мае 2018-го, когда португалец ещё выступал за "Реал".