Встреча Роналду и Месси, расистский скандал в Париже и "Зенит" без побед
Во вторник, 8 декабря, состоялись матчи шестого тура розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Группа Е
Челси - Краснодар 1:1
Ренн - Севилья 1:3
"Краснодар" на выезде сумел взять очко у лидера группы "Челси". На 24-й минуте игрок "Краснодара" Реми Кабелла открыл счёт, а на 27-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовал футболист лондонцев Жоржиньо.
🏟️ "Стэмфорд Бридж"— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2020
🟢 24' Кабелла
🔵 28' Жоржиньо #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/g1xF1DkbiR
"Севилья" одержала уверенную победу в матче с "Ренном". На 32-й минуте счёт открыл Жюль Кунде. В добавленное время первого тайма Юссеф Эн-Несири удвоил преимущество гостей. Он же забил третий мяч на 81-й минуте. Французский клуб сумел сократить отставание в счёте на 86-й минуте, когда Жоржиньо Рюттер реализовал пенальти.
После шести туров лондонский "Челси" набрал 14 очков и занял первое место в группе. "Севилья" заняла второе место, набрав 13 очков. "Краснодар" стал третьим (5 очков), а "Ренн" замкнул турнирную таблицу (1 очко).
Группа F
Лацио - Брюгге 2:2
Зенит - Боруссия Дортмунд 1:2
"Зенит" у себя дома проиграл "Боруссии", ведя в счёте 1:0 до 68-й минуты матча. Счёт в этом матче на 16-й минуте открыл Себастьян Дриусси, но голы Лукаша Пищека (68 минута) и Акселя Витселя (79 минута) принесли победу гостям.
⚫️🟡 Полузащитник дортмундской "Боруссии" @axelwitsel28: "Всегда приятно вернуться туда, где ты когда-то играл. Свой гол не праздновал, поскольку с уважением отношусь к "Зениту" и его болельщикам. В Санкт-Петербурге я провел замечательное время".#ЛигаЧемпионов | @zenit_spb pic.twitter.com/WzFJcKY8mA— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2020
"Брюгге" ушёл от поражения в матче с "Лацио", но этого не хватило для выхода в плей-офф. Римляне вышли вперёд на 12-й минуте после гола Хоакина Корреа, но гости сумели отыграться всего через три минуты - гол на счету Руда Вормера. На 27-й минуте Чиро Иммобиле реализовал пенальти и забил второй мяч римского клуба, а на 76-й минуте Ханс Ванакен установил окончательный счёт - 2:2.
Таким образом, первое место в группе F заняла дортмундская "Боруссия" (13 очков). "Лацио" занял второе место (10), а "Брюгге" (8) - третье. Отметим, что санкт-петербургский клуб на групповом этапе так и не смог одержать ни одной победы. В активе "Зенита" одно очко и последнее место в группе.
Группа G
Барселона - Ювентус 0 :3
Динамо Киев - Ференцварош 1:0
Центральным матчем вторника стал поединок "Барселоны" и "Ювентуса", в котором встрелись Лионель Месси и Криштиану Роналду. В последний раз они играли друг против друга в мае 2018-го, когда португалец ещё выступал за "Реал".
Несмотря на громкую вывеску, игра получилась в одни ворота. На 13-й минуте Роналду открыл счёт с пенальти, а спустя семь минут американский нападающий Уэстон Маккенни упрочил преимущество гостей. Третий гол в ворота каталонцев также отправил Роналду, реализовав ещё один пенальти на 52-й минуте игры.
🇵🇹 Криштиану Роналду в #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2020
⚽️ Голы: 1⃣3⃣4⃣
👕 Матчи: 1⃣7⃣4⃣#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/DmUk9VB3cn
В параллельном матче киевское "Динамо" с минимальным счётом обыграло венгерский "Ференцварош". Единственный мяч в игре забил защитник украинского клуба Денис Попов.
Благодаря этой победе "Динамо" сумело гарантировать себе еврокубковую весну - киевский клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. "Ювентус" сумел обойти "Барселону" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе.
"Динамо" в Киеве ведет у "Ференцвароша"... Этот результат позволит команде Мирчи Луческу сыграть в Лиге Европы.— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2020
⚽️ Попов#ЛигаЧемпионов | @DynamoKyiv pic.twitter.com/zZZnaF2QSY
Группа H
ПСЖ - Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед 3:2
Одной из главных сенсаций группового этапа стал вылет "Манчестер Юнайтед", который в шестом туре проиграл немецкому "РБ Лейпциг" со счётом 2:3.
Уже на 2-й минуте Анхелиньо вывел вперёд немцев, а на 13-й минуте Амаду Айдара удвоил преимущество хозяев. В середине второго тайма англичане пропустили второй гол - ошибкой в защите "МЮ" воспользовался Джастин Клюйверт. На 80-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сократил отставание гостей в счёте, а ещё через две минуты Поль Погба забил второй гол в ворота "РБ Лейпцига".
В другом матче группы "Н" произошёл большой скандал, в ходе которого футболисты обеих команд покинули поле, обвинив в расизме четвёртого арбитра. По некоторым данным, резервный судья Себастьян Чолтеску назвал ассистента главного тренера "Истанбула" Пьера Вебо "чёрным". После этого началась перепалка и матч был прерван.
✊🏻✊🏿 NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020
На момент написания этой статьи футболисты отказались выходить на поле. Как сообщается в Twitter журналиста Мохамед Бухафси матч возобновится 9 декабря.
Таким образом, "Манчестер Юнайтед" сыграет в плей-офф Лиги Европы. Из группы "H" в следующую стадию Лиги чемпионов вышли "РБ Лейпциг" и "ПСЖ".