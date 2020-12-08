Вт, 8.12.2020
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Фото ⟩ 22-летняя дочь Стива Джобса Ив дебютировала в роли модели

Дочь Стива Джобса Ив (или Ева) предстала в качестве модели - девушка приняла участие в съемке для рекламы косметического бренда Glossier. 

На фото она позирует в пенной ванне в золотых украшениях и патчах для глаз, в ее руках - бокал вина и блеск для губ. В своем аккаунте в Instagram Джобс опубликовала фотографии и выразила благодарность команде бренда Glossier. 

Косметический бренд для рекламной кампании также пригласил актрису Сидни Суини (Кэсси из сериала "Эйфория") и участницу реалити-шоу Rupaul's Drag Race Наоми Смоллс поучаствовать рекламной кампании праздничной коллекции. 

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