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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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  • За три дня в Индии более 450 человек попали в больницы с неизвестной болезнью, один человек умер
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За три дня в Индии более 450 человек попали в больницы с неизвестной болезнью, один человек умер

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В юго-восточном индийском штате Андхра-Прадеш более 450 человек были госпитализированы с неизвестным заболеванием. Один человек умер с симптомами той же болезни, сообщает "Медуза" со ссылкой на India Today.

Власти штата подозревают, что причиной массового недомогания у жителей города Элуру стали токсичные хлорорганические соединения, которые используют в качестве пестицидов и при борьбе с комарами.

Власти рассматривают отравление хлорорганическими соединениями как один из возможных вариантов, но окончательный вывод сделают после завершения исследований, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Вспышка неизвестного заболевания началась в субботу, 5 декабря.

По информации Би-би-си, у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.

К вечеру 7 декабря в общей сложности госпитализировали 476 человек, но многих из них - 332 человек - уже выписали из больниц, сообщила газета Times of India. Известно об одном умершем человеке. За последние 24 часа, по данным властей на утро 8 декабря, никого больше не госпитализировали.

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