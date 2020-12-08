За три дня в Индии более 450 человек попали в больницы с неизвестной болезнью, один человек умер

Власти штата подозревают, что причиной массового недомогания у жителей города Элуру стали токсичные хлорорганические соединения, которые используют в качестве пестицидов и при борьбе с комарами.

Власти рассматривают отравление хлорорганическими соединениями как один из возможных вариантов, но окончательный вывод сделают после завершения исследований, сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Вспышка неизвестного заболевания началась в субботу, 5 декабря.

По информации Би-би-си, у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

Результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.