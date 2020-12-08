В Литве от Covid-19 умерли 36 человек, выявлено 1388 новых случаев

Эстония

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 402,79 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 7,5%.

Литва

В Литве от Covid-19 умерли 36 человек, подтверждено 1388 новых случаев заболевания.

Это самое высокое суточное число смертей за период с начала пандемии.

За сутки выздоровели 1813 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 77 426 случаев заражения коронавирусом. На данный момент больны 44 020 человек, 32 399 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 637 человека, по иным причинам умерли 336 зараженных.