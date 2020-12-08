В Литве от Covid-19 умерли 36 человек, выявлено 1388 новых случаев
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4120 проб на коронавирус, позитивный результат дали 285 первичных тестов (6,9%), скончались трое заразившихся коронавирусом человек. В Литве от Covid-19 умерли 36 человек, подтверждено 1388 новых случаев заболевания, сообщил во вторник Департамент статистики.
Эстония
Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 402,79 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов составляет 7,5%.
Литва
В Литве от Covid-19 умерли 36 человек, подтверждено 1388 новых случаев заболевания.
Это самое высокое суточное число смертей за период с начала пандемии.
За сутки выздоровели 1813 человек.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 77 426 случаев заражения коронавирусом. На данный момент больны 44 020 человек, 32 399 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 637 человека, по иным причинам умерли 336 зараженных.
За минувшие сутки было взято 7045 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1,343 млн.