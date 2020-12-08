"Не смог увидеть возможность выхода из кризиса": подробности обстоятельств гибели Гроскопса

По информации Госполиции, в пятницу в Бабитской волости на участке дороги по направлению в Бривкалны в автомобиле был найден труп мужчины с огнестрельной раной.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что, возможно, произошло самоубийство.

Полиция назначила необходимые экспертизы и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Начат уголовный процесс по статье "Убийство".

В интересах следствия полиция более подробную информацию не предоставляет.

По данным Firmas.lv, в прошлом году ситуация Gros auto grupa значительно ухудшилась. Оборот предприятия в 2019 году составил 8,941 миллиона евро, что на 8,3% меньше, чем годом ранее. В свою очередь, убытки составили 2,128 миллиона евро, хотя в 2018 году предприятие работало с прибылью. В 2018 году оборот предприятия составил 9,748 миллиона евро, а прибыль - 223 469 евро.

В отчете руководства также отмечалось, что в 2020 году на финансовое положение компании существенно повлияла пандемия Covid-19, которая привела к значительному снижению оборота автомобильной группы Gros, но уровень затрат компании снизился не так быстро.

Предприниматели из SIA Gros auto grupa утверждают, что для Гунвалдиса его предприятие значило все.

"Он дорожил этой компанией, как своим ребенком.

Мы же не знаем, что произошло на самом деле, но, скорее всего, Гунис решил уйти, потому что он больше не видел возможности выхода из кризиса. Кажется, он сдался в этой битве ",- 5

рассказывает товарищ Гроскопса в автоспорте.

"Он надеялся вернуть бизнес в нужное русло, искал решение, сказал, что будет бороться. Но, видите ли, он, к сожалению, сдался. Кризис, вызванный Covid-19, безусловно, сильно повлиял. Он не преодолел этот удар ", - рассказывает хороший знакомый бизнесмена.

На 26 ноября этого года у компании был долг по налогам в размере 1,67 миллиона евро.

Компания была зарегистрирована в 1994 году, и ее основным видом деятельности является розничная и оптовая продажа автомобильных запчастей, моторных масел, шин и аксессуаров. Основной капитал Gros auto grupa составляет 1,399 миллиона евро.