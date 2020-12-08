Субсидии могут предоставить компаниям, оборот которых снизился до кризиса из-за Covid-19

Действующие нормы предусматривают выдачу единовременного гранта компаниям всех отраслей, у которых в ноябре или декабре 2020 года оборот снизился как минимум на 20% по сравнению со средним оборотом в августе, сентябре и октябре 2020 года.

Минэкономики предлагает существенно расширить круг получателей поддержки, оговорив, что субсидии на оборотный капитал также могут получать предприятия, чей оборот в ноябре или декабре этого года снизился как минимум на 30% по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года.

Данные поправки правительство рассмотрит во вторник, и в случае положительного решения они должны быть согласованы с Еврокомиссией.